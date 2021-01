Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 15 gennaio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, sugli affari siete ancora protagonisti, per cui se dovete avviare un progetto importante o un investimento, è il momento di farlo. Potreste trovare la fiducia giusta per fare bene grazie a collaboratori o amici fidati. In ogni caso sarà un successo, perché le stelle vi assistono. L’unione fa la forza.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko avete tante idee e progetti da realizzare. Per farlo dovete dare il massimo e soprattutto accettare i cambiamenti. Gli astri sono dalle vostre parti, per cui troverete le giuste soluzioni per raggiungere degli obiettivi importanti. Attenzione però all’invidia di chi vi circonda, c’è sempre qualcuno che proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Gemelli

Amici dei Gemelli, questo nuovo anno vi vedrà assoluti protagonisti e le premesse sono ottime perché siete partiti in quarta. Avete d’altronde tanti pianeti che vi sostengono già a gennaio. Sul lavoro cominciano a vedersi i frutti del vostro impegno. Se possibile, andate all’estero per definire ulteriori vantaggiosi accordi.

Cancro



Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo avete una gran voglia di ottenere importanti traguardi a livello lavorativo. Questo sia per soddisfazione personale ma anche per aumentare le vostre entrate. Il portafoglio infatti ultimamente piange un po’. Attenzione però a non sopraffare gli altri illecitamente. Comportatevi sempre con onestà.

Leone

Cari Leone, il vostro carattere dominante e a volte prepotente è la vostra croce e delizia. Rischiate infatti di assumere un atteggiamento dominante che potrebbe far innervosire chi vi circonda. Specie sul lavoro, andate cauti e non fatevi guidare solo dalla brama di potere. Anche in famiglia e in amore mantenete la calma e non eccedete.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko periodo molto positivo per il vostro segno. Le stelle sono dalla vostra parte. Ottimi in particolare sia gli affari che l’amore. Potete realizzare ambiziosi progetti per il vostro futuro. Non trascurate la forma fisica, anche se le palestre sono chiuse, allenatevi a casa. Farà bene anche alla mente.

Bilancia

Cari Bilancia, avete un quadro astrale ottimo. Approfittatene soprattutto se siete single e in cerca dell’anima gemella. Avete una forma fisica invidiabile e un fascino fuori dal comune, per cui potreste fare ottime conquiste. Grandi emozioni e passione alle stelle anche per le coppie stabili. Sul lavoro le vostre idee saranno apprezzate.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il 2021 è iniziato davvero male, per cui siete demotivati e sottotono. Non abbiate paura, presto le cose andranno per il meglio. Cercate se possibile di cambiare aria e non vedere sempre le stese facce, in modo da trovare nuovi stimoli. Anche un piccolo viaggio da soli vi aiuterà a ritrovare serenità ed equilibrio.

Sagittario

Cari Sagittario, avete creato una serie di conoscenze molto utili intorno a voi che vi possono essere d’aiuto in momenti complessi. Sul lavoro e in generale nella vita avete dimostrato di essere in grado di gestire situazioni complesse. Così colleghi e superiori vi stimano. Cercate di approfittarne per firmare un accordo o un contratto più favorevole e remunerativo.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko questa Luna nuova vi ha fatto tornare la voglia di rimettervi in gioco e accettare nuove sfide. Siete stanchi della solita routine e non vedete l’ora di evadere, soprattutto dal punto di vista professionale. Può essere il momento di lanciarvi in progetti importanti, come l’acquisto di una nuova casa. Questo è un periodo buono per gli investimenti.

Acquario

Amici dell’Acquario, vivete un periodo di grande confusione e paura in ogni campo della vostra vita. Non è certo un caso. Fermatevi un attimo e cercate di capire che strada avete imboccato e soprattutto dove volete andare. Ci sono tante variabili da valutare. Affidatevi di più all’istinto e allontanate i cattivi pensieri e chi vi fa soffrire.

Pesci

Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapete essere un segno visionario, che sa guardare oltre l’apparenza delle cose. In questo periodo questa dote è ancor più accentuata. Per cui approfittatene per costruire al meglio il vostro futuro. Sfruttatela inoltre per portare a casa qualche ottimo affare.

