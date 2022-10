Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 14 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, Giove vi guiderà nella giusta direzione. Potete togliervi belle soddisfazioni e prendere le decisioni migliori. Non pensate troppo alle cose e alle conseguenze, godetevi di più il percorso. Trovate un giusto equilibrio tra dovere e potere.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, ci sono tanti cambiamenti dietro l’angolo e finalmente la fortuna gira dalla vostra parte: prendersi qualche rischio ogni tanto fa bene. Vi darà quella scarica di adrenalina di cui avete bisogno per ritrovare entusiasmo e fiducia.

Gemelli

Cari Gemelli, avete chiari valori a cui giustamente non volete rinunciare. Dovete però capire e accettare il fatto che qualcuno possa pensarla diversamente. Altrimenti dovete frequentare solo persone della vostra bolla, che la pensano allo stesso modo. Occhio alla forma fisica, non trascurate la dieta.

Cancro



Cari Cancro, solo la calma vi permetterà di prendere le giuste decisioni. Non siate frettolosi. Riuscirete a superare tutti gli ostacoli e tutto andrà bene. Occhio ai dubbi: bisogna andare a fondo delle cose, solo così capirete che strada intraprendere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 ottobre 2022), forse è arrivato il momento di prenotare una vacanza. Siete stanchi della solita routine e avete bisogno di qualche novità in più. Trovate una meta chiara e non lasciate nulla di intentato.

Vergine

Cari Vergine, tutto scorre troppo velocemente e non sapete da che parte andare. Cercate di mantenere la calma e capire quali sono le strade giuste per voi. Ascoltate di più chi vi sta attorno, a volte pensate solo a voi stessi! L’egoismo non è mai una bella cosa.

Bilancia

Cari Bilancia, se volete ottenere grandi successi e tagliare traguardi importanti, dovete osare di più. Le stelle e la fortuna vi assistono. Dovete capire quali sono le vostre priorità e inseguirle. Insomma dovete un po’ modificare il vostro stile di vita, che tende a essere troppo abitudinario.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete tante idee ma dovete fare chiarezza nel vostro cuore e nella vostra testa su come metterle in pratica. Cercate di esprimerle al meglio, senza tuttavia prendersela se qualcosa non andrà secondo i piani.

Sagittario

Cari Sagittario, siete parecchio stressati e avete tanti pensieri che vi frullano per la testa. Mettete da parte i vecchi rancori, le preoccupazioni e concentratevi sul presente. Che ne dite di fare una vacanza e di prendervi del tempo per ascoltare il vostro corpo?

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è arrivato il momento di parlare senza peli sulla lingua. Qualcuno cercherà di interrompervi, ma voi saprete scegliere la giusta strada. Andate dritti e non tenete dentro di voi i vostri pensieri. Siete stanchi, ma presto tutto si risolverà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 14 ottobre 2022), scoprirete cose inaspettate su chi vi sta accanto. Avete finalmente trovato la giusta strada da intraprendere, ora è il momento di mettere in pratica i vostri desideri e bisogni. Riuscirete a realizzare i vostri sogni con un po’ di impegno.

Pesci

Cari Pesci, forse è il caso che accettiate di scendere un po’ a compromessi se volete ottenere risultati concreti e importanti. Non potete pensare di viaggiare sempre e solo con l’immaginazione, serve qualcosa in più. Bene la cura del corpo, cercate di eliminare anche qualche brutta abitudine alimentare, ne va della salute.