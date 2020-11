Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, novembre inizia a mandarvi caldi raggi, non fatevi prendere dall’ansia se non avete ancora raggiunto il traguardo, prima o poi lo farete e sarete soddisfatti di com’è andata. Potreste essere un po’ frustrati in questo periodo a causa dell’energia di Marte, ma evitate di reagire, l’ambiente professionale vi controlla, Giove e Plutone congiunti e la Luna ancora in Bilancia non vi mettono nella condizione di discutere.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko Giove ha grande importanza sulle finanze di tutti gli oroscopi e voi ricevete ancora il suo influsso diretto dal Capricorno insieme a Plutone. Se vi sentite pronti a rivoluzionare la vostra vita, fare qualcosa di straordinario, allora lanciatevi nella mischia, questo è un momento unico, ma anche a dicembre non mancheranno segnali di fortuna, da domani la situazione però si complica con la Luna nuova in Scorpione.

Gemelli

Cari Gemelli, state vivendo un periodo particolare a prescindere dalla vostra età, le influenze di alcuni pianeti si fanno sentire, soprattutto Venere e Marte, avete un fuoco giovane che vi spinge verso il successo, lottate duramente per i vostri obiettivi, ma le azioni non sono tanto facili a farsi, più a dirsi, a causa di questa congiunzione Giove-Plutone che non è negativa ma avviene nello Scorpione, quindi bisognerà fare i conti con il passato.

Cancro

Cari Cancro, in genere Giove-Plutone rappresentano le autorità, ma in questo periodo forse avete più bisogno di medici, protetti da Nettuno nel segno dei Pesci. Arriva una buona possibilità anche per voi, a partire da questo pomeriggio, quando inizia il novilunio nel segno dello Scorpione.

Leone

Cari Leone, vi sentite in obbligo morale e materiale nei confronti della vostra famiglia, soprattutto a causa di questa Luna nuova che nel pomeriggio fino a lunedì sarà nello Scorpione, nasce congiunta a Mercurio, quindi avrete altre responsabilità e critiche da affrontare sul posto di lavoro. Ci sono anche forte presenze astrali con Capricorno.

Vergine

Cari Vergine, la vostra autostima dipende molto dal riconoscimento degli altri, siete molto insicuri, forse perché volete essere necessariamente perfetti agli occhi degli altri. Molti giovani di talento e professionisti possono contare su un ottimo periodo astrale per nuove occasioni di successo e fama. La Luna nuova farà crescere buoni semi e Giove e Plutone uniti in Capricorno regalano fortuna ai più bisognosi.

Bilancia

Cari Bilancia, avete bisogno di sicurezza fisica e psicologica, la vostra sensibilità vi fa vivere problemi da ogni parte del mondo con molta ansia e avete paura più per gli altri che per voi stessi. Non è difficile trovare una spiegazione a questo vostro comportamento, che deriva dalla situazione stressante in Capricorno con Giove e Plutone congiunti. La famiglia è un castello da difendere ma senza esagerare.

Scorpione

Cari Scorpione, riscossa clamorosa, le tendenze tipiche di Plutone sono in bella vista oggi e tutto il periodo fino a Natale, ambizione, forza, potere sono tutti presenti nel vostro carattere, non siete soltanto autodistruttivi ma capaci di costruire cose grandiose con una piccola fortuna. Plutone cambia il mondo con prove non facili, nel vostro caso crea occasioni di guadagno.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna è un po’ pesante soprattutto ora che arriva in Scorpione meglio darsi a qualcosa di leggero, una tisana, insomma un leggero calmante per non perdere le staffe. Siete molto agitati, più dl solito, avete la testa da un’altra parte, troppi pensieri e forse anche troppo grandi. Ma ce la farete.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi 13 novembre di Branko il più delle volte l’aggettivo teatrale viene utilizzato in modo esagerato, ma questo venerdì per il vostro segno è storico per due motivi: Plutone e Giove sono congiunti proprio nel vostro segno, una carta grossa nelle vostre mani da giocare da questo pomeriggio quando inizia la Luna nuova.

Acquario

Cari Acquario, in voi stessi dovete cercare la verità, avete un mondo interiore che è un ricettacolo di forze misteriose, energie ribollenti e sotterranee, la Luna nuova oggi si forma in Scorpione, ma l’evento più importante avviene in Capricorno, con Giove e Plutone il cui influsso è il più potente che vince contro ogni avversario. Prima di Natale saranno nel vostro segno, farete ciò che non avete mai osato fare.

Pesci

Cari Pesci, siete voi che ne uscirete meglio dall’intesa e complicata situazione astrale di questi giorni. Dovete essere pronti a tutto, nulla vi deve sorprendere, il segno dei Pesci è il più grande per la sua forte carica di umanità e di coraggio di andare fino in fondo. La Luna nuova è indice di rinnovamento simile ad una rinascita.

