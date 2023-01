Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 13 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, quello di oggi sarà un cielo interessante per ricucire i rapporti con una persona cara ma che ultimamente avete un po’ perso di vista. In arrivo sul lavoro delle nuove e preziose opportunità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, se siete single, cosa aspettate a guardarvi intorno? Un’amicizia potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro, definite bene i termini di un accordo.

Gemelli

Cari Gemelli, stelle passionali quelle di oggi – 13 gennaio – per i single alla ricerca di un nuovo riferimento affettivo! Per quanto riguarda il lavoro, avete delle buone intuizioni, fatele valere.

Cancro



Cari Cancro, bello questo cielo se desiderate mettere radici, le coppie di lunga data da qui ai prossimi mesi potranno dedicarsi ad un progetto importante. Per quanto riguarda il lavoro, il vostro impegno sarà presto riconosciuto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 gennaio 2023), il vostro è un cielo che parla d’amore! Se siete soli, cosa aspettate a guardarvi attorno? Per quanto riguarda il lavoro, le cose da fare non mancano ma non fatevi prendere da inutili ansie.

Vergine

Cari Vergine, in amore durante la giornata di oggi – 13 gennaio – potrebbero esserci dei battibecchi di troppo con il partner, attenzione alle parole. Capitolo lavoro: cercate di non fare passi avventati ma ponderate bene le scelte.

Bilancia

Cari Bilancia, in amore oggi sarà meglio prestare maggiore attenzione ai particolari, ultimamente siete un po’ nervosi e la tensione nella coppia si farà sentire. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di cambiamento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se avete da poco conosciuto una persona carina cosa aspettate a farvi avanti? Il coraggio potrà premiarvi. Per quanto riguarda il lavoro, dovete fare delle scelta e capire in che direzione far andare gli affari.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore alle volte avete bisogno di qualche rassicurazione da parte del partner e quest’oggi potreste sentirlo un po’ freddo. Per quanto riguarda il lavoro, la stanchezza si farà sentire, avete bisogno di staccare la spina.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, in amore le cose vanno meglio, questo vi rende maggiormente sereni e comprensivi nei confronti della vostra dolce metà. Lavoro? Favoriti i contatti con altre città.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 13 gennaio 2023), volete rimettere in moto il cuore e tornare a provare emozioni autentiche. Quale modo migliore per farlo se non incrementando la cerchia dei vostri contatti? Per quanto riguarda il lavoro, siate prudenti e non fate scelte delle quali potreste poi pentirvi.

Pesci

Cari Pesci, in amore vi piacerebbe avere maggiori garanzie, vi interessa una persona ma non capite a quale gioco sta giocando e, in alcuni casi, sarete proprio voi a darle un ultimatum…