Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 12 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, potete fare affidamento su vecchie conoscenze, grazie a cui realizzerete grandi cose. Concentrazione e determinazione sono al top. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, le stelle vi consigliano di darvi da fare, per ottenere il massimo da questo periodo così astrologicamente propizio. Verso fine giornata siate più prudenti in ogni caso.

Gemelli

Cari Gemelli, in un periodo così riflessivo è inevitabile desiderare di cambiare alcuni aspetti della propria vita: un nuovo capitolo sta per iniziare. Preparatevi al meglio. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote.

Cancro



Cari Cancro, inutile cercare di pensare al vostro orticello in solitaria: se volete di più dalla giornata, dovete condividere e coinvolgere gli altri nei vostri progetti. Non potete pensare di fare sempre tutto da soli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 maggio 2023), il vostro desiderio di perfezione non riuscirà ad essere soddisfatto subito, nonostante tutto l’impegno che ci metterete. Fate attenzione all’alimentazione e limitate il sale.

Vergine

Cari Vergine, se non lo avete ancora fatto, organizzate qualcosa di interessante per il vostro weekend. Siete voi a decidere cosa fare: gli altri vi seguiranno. Sarete di esempio e stimolo per chi vi circonda.

Bilancia

Cari Bilancia, i sentimenti oggi sono particolarmente difficile da gestire: siete un turbinio di emozioni! Se per voi è troppo, ripiegate sulle pulizie di casa. Ogni tanto bisogna fermarsi e prendersi cura di se stessi e degli spazi intorno a noi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, forse vi siete alzati dal letto col piede sbagliato: sembra che ogni cosa vi faccia andare su tutte le furie. Evitate di fomentare inutili dispute familiari e malumori sul posto di lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, lavorare sembra una ‘mission impossible’: avete da fare le solite cose, ma la concentrazione vacilla ad ogni minima distrazione. Puntate tutto sul lavoro di squadra. Saprete ottenere grandi cose.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, rischiate di arrivare a fine giornata senza aver combinato un granché: siate dunque più concentrati verso i vostri obiettivi personali. Solo così darete il massimo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 12 maggio 2023), potete raggiungere qualsiasi traguardo se riuscite ad agire con efficienza ed organizzandovi in anticipo. Affrontate le sfide della giornata con calma e accettate i consigli di chi stimate.

Pesci

Cari Pesci, la giornata è perfetta per risolvere contrari, malintesi con parenti e amori vari. Non perdete questa chance a causa dello orgoglio. A volte infatti è proprio questo a fregarvi. Siate più umili e diplomatici.