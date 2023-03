Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 marzo 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 marzo 2023:

Ariete

Cari Ariete, aspettatevi conforto finanziario. Potreste assaporare la notizia positiva di un parente e sentirvi felici per il successo della vostra famiglia. Nel corso delle prossime ore potreste saltare la solita politica dell’ufficio perché potreste essere dell’umore giusto per rilassarvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, un ardente amore per il sonno potrebbe invadervi mentre scegliete di rilassarvi. Viaggiare potrebbe essere dannoso in questo momento in quanto potrebbe ostacolare la vostra disposizione alla salute.

Gemelli

Cari Gemelli, è probabile che gli investimenti nel settore immobiliare producano rendimenti redditizi. È probabile che l’esuberanza del nuovo amore vi tenga in sua compagnia.

Cancro



Cari Cancro, è probabile che voi mettiate le mani su un affare redditizio. Gli ospiti potrebbero presentarsi a casa vostra in un momento inaspettato. Il lavoro vi porta in giro per il mondo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 marzo 2023), lo squilibrio ormonale potrebbe portare del nervosismo. Potreste scoprire alcuni modi insoliti per ottenere ciò che desiderate.

Vergine

Cari Vergine, la vita professionale potrebbe subire alcuni cambiamenti positivi lasciandovi abbastanza felici e soddisfatti. Potreste avere difficoltà a mantenere sana la vostra relazione.

Bilancia

Cari Bilancia, le spese possono aumentare mentre fate fatica a dividere il reddito disponibile. I bambini potrebbero essere impegnati nel loro lavoro scolastico. Ci sarà più tranquillità in casa.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non dimenticate di portare con voi le vostre medicine se desiderate viaggiare. Alcuni di voi potrebbero ricevere un’offerta dall’azienda dei propri sogni.

Sagittario

Cari Sagittario, alcuni investimenti affrettati potrebbero disturbare la vostra pace, evitate di prendere decisioni impulsive. L’amore potrebbe arrivare da fonti inaspettate lasciandovi abbastanza stupiti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, cercate soluzioni di finanziamento sicure e non addentratevi in investimenti pesanti. Uno scontro di opinioni basato su differenze ideologiche potrebbe provocare scalpore in famiglia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 marzo 2023), l’apprezzamento al lavoro vi farà sentire che state andando nella giusta direzione. Il power dressing può aggiungere quel tocco in più al vostro look. Potreste aver ottenuto tutte le risposte giuste quando si tratta di amore.

Pesci

Cari Pesci, se avete intenzione di viaggiare, aspettatevi un piccolo ritardo nel decollo a causa di alcuni cambiamenti dell’ultimo minuto. È probabile che alcuni di voi vadano bene a livello accademico.