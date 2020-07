Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 10 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, professionalmente siete pronti per godervi la giornata di oggi, 10 luglio 2020. Non sono previsti problemi sul fronte finanziario, le cose migliorano soltanto!

Toro

Cari Toro, regolare esercizio fisico sarà importante per rimanere in forma e in buona salute. Un giovane di famiglia vi renderà orgogliosi. Sarete in grado di dimostrare il vostro coraggio in una situazione competitiva.

Gemelli

Cari Gemelli, qualcuno probabilmente trarrà vantaggio dalla vostra natura utile. Amate la compagnia delle persone, specialmente della vostra stessa età. Cupido probabilmente sorriderà a chi è in cerca di amore.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi dal punto di vista finanziario dovrete rimanere un po’ conservatori. Sarete in grado di aggirare qualcuno per fare un lavoro. Un cambio di dieta vi aiuterà a tornare in forma.

Leone

Cari Leone, è probabile che una decisione relativa a proprietà o altre risorse rientri nei vostri obiettivi. Gli studenti possono riscontrare un calo delle prestazioni a causa di distrazioni evitabili…

Vergine

Cari Vergine, il miglioramento è indicato nelle condizioni di coloro che si sentono giù. Amore? La persona amata porrà i vostri sospetti nel dimenticatoio.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è un buon momento per dare forma pratica alle vostre idee, in particolare sul fronte professionale. Nelle prossime ore dovrete fare pressione su qualcuno per farvi restituire i vostri soldi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko, continuate il vostro regime di fitness per godervi una buona salute. La famiglia sarà la vostra priorità durante la giornata di oggi, quindi aspettatevi di divertirvi insieme.

Sagittario

Cari Sagittario, questo è un buon giorno per occuparsi delle questioni in sospeso relative alla proprietà. È probabile che gli studenti ricevano apprezzamento per le loro prestazioni. È probabile che il romanticismo entri nella vita di chi lo cerca abbastanza facilmente.

Capricorno

Cari Capricorno, il fronte finanziario rimane stabile. Finalmente vi libererete di una condizione di cattiva salute. Un’ottima opportunità è probabilmente per coloro che sono coinvolti nel commercio.

Acquario

Cari Acquario, la pace prevale sul fronte interno e vi permetterà di riposare. Il settore immobiliare offre buoni rendimenti. Tenetelo d’occhio…

Pesci

Cari Pesci, una parola di elogio da parte di una persona importante è in serbo per voi sul fronte sociale. Oggi potreste rimanere di umore contemplativo. Il divertimento è previsto per gli innamorati.

