Oroscopo Branko

venerdì 10 febbraio 2023

Ariete

Cari Ariete, quello di oggi sarà un giorno fortunato e sapete cosa farne. Vi avvicinerete al vostro lavoro con uno spirito vivace e giocoso. Sarete un amico e farete amicizia. Vi impegnerete con grande entusiasmo e tremenda devozione per farlo bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nel corso delle prossime ore ascoltate attentamente, potreste ottenere le parole senza il significato. Ascoltate dolcemente e otterrete un’altra comprensione. Lasciate che la vostra mente diventi confusa e sentite l’emozione che viene espressa.

Gemelli

Cari Gemelli, non importa se la merce ha a che fare con i vostri regali personali o con ciò che avete da offrire nel mondo degli affari. Fornite una soluzione al problema dell’altra persona.

Cancro



Cari Cancro, ci sono aspetti della vita che vi fanno sentire soli al mondo, ma considerate anche la solitudine uno stato naturale e tollerabile. State in piedi in modo comodo e indipendente.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 febbraio 2023), le relazioni crescono naturalmente mentre interagite insieme nel mondo. Le nuove relazioni fanno parte della vostra esperienza. Non sforzatevi troppo nelle fasi iniziali.

Vergine

Cari Vergine, l’amore non invidia, né si vanta. Potreste sentirvi come se stesse competendo con un altro per l’attenzione del vostro amore o potenziale amore.

Bilancia

Cari Bilancia, durante la notte qualcuno avrà bisogno della vostra compassione e delle vostre istruzioni. Avete appena completato la lezione che questa persona sta affrontando.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, chi ha detto che l’apprendimento deve essere difficile? A volte è una gioia dopo l’altra. Poiché siete di mentalità aperta e cercate sempre il vostro sviluppo, imparerete una lezione senza dolore o disagio.

Sagittario

Cari Sagittario, tra il tempo emotivo e il tempo reale, avrete a che fare con gli elementi. Suggerimento per il risparmio energetico: provate a vedere le cose dal punto di vista dell’altra persona prima di saltare a una conclusione affrettata.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, quello in arrivo sarà un giorno per essere proattivi. Le attività autoassegnate saranno fortunate per la vostra fiducia e in seguito per il vostro conto in banca.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 10 febbraio 2023), l’amore si manifesta nel pensiero, nella parola e nell’azione, e se non lo fa, non è amore. Sarete ispirati a cercare e lottare per la generosità spirituale.

Pesci

Cari Pesci, vi aspettate che certe cose siano belle e altre difficili. Affrontate cose difficili perché ne vale veramente la pena. Vi condizionerete per il dovere.