Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore le stelle vi inviteranno a riflettere sul rapporto con una persona: è amore o solo sesso? Da pochi giorni Saturno ha raggiunto il cielo dei Pesci e da quel punto il pianeta vi incoraggia a esaminare i vostri sentimenti, ad usare più ragionevolezza nel considerare le emozioni.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, è probabile che dovrete affrontare un chiarimento importante con una persona. La Luna in opposizione porterà a galla alcune difficoltà relazioni non ancora superate.

Gemelli

Cari Gemelli, il vostro cuore sarà nascosto da tensione, problemi e preoccupazioni. In questo momento fate davvero molta fatica ad aprirvi agli altri con leggerezza e fiducia.

Cancro

Cari Cancro, davanti a voi si schiuderà un nuovo orizzonte felice di maturazione personale, portatore di nuove avventure lontane chilometri dai posti che conoscete così bene e che vi hanno già dato tutto quello che potevano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, per qualcuno a cui piace avere equilibrio, può essere particolarmente snervante essere colti alla sprovvista. C’è un po’ di panico che si verifica spesso, una sensazione di urgenza e un senso di responsabilità per fare tutto…

Vergine

Cari Vergine, vi piace davvero qualcosa che viene presentato con cura e dedizione. L’amore che viene messo nel fare le cose vi attrae. Ed è giusto così. Cercate di fare tutto con attenzione e amore.

Bilancia

Cari Bilancia, si sta verificando un meraviglioso aspetto planetario che vi aiuterà a capire come volete davvero per il vostro futuro. Se avete bisogno di migliorare il vostro regime di salute usate questo transito come punto di svolta.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sapere quando fermarsi e quando andare avanti può essere una vera fonte di ansia. Cercate di creare l’abitudine di fare cose che rilasciano la tensione e calmano la vostra ansia.

Sagittario

Cari Sagittario, la tensione nervosa tra i membri della famiglia è alta oggi. Non sorprendetevi se i membri della famiglia iniziano a litigare. È meglio tenerli separati per la maggior parte della giornata, se potete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le informazioni raccolte durante la giornata di oggi potrebbero non essere del tutto accurate. Qualcuno potrebbe ripetere pettegolezzi o inventare storie…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 marzo 2024), il pessimismo su questioni di denaro potrebbe affliggervi. Forse un aumento del reddito desiderato non si è concretizzato o avete sperato di effettuare un acquisto particolare che non potete ancora permettervi.

Pesci

Cari Pesci, potreste essere un po’ nervosi emotivamente. Probabilmente vi sentirete meno sicuri di voi del solito e potreste anche essere un po’ annoiati. Non riuscirete ad aiutare nessuno se lavorate fino allo sfinimento!