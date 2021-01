Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, dopo settimane di clausura forzata a causa delle restrizioni anti-Covid, potete tornare a una parvenza di vita sociale: ne avevate disperatamente bisogno.

Toro

Cari Toro, è arrivato il momento di godervi i frutti del vostro lavoro: avete fatto qualche sacrificio, ma adesso i risultati stanno arrivando.

Gemelli

Cari Gemelli, il vento della fortuna soffia in vostro favore: vi sentite invincibili, ma guardatevi le spalle dagli invidiosi. Oggi giornata di relax.

Cancro

Cari Cancro, per voi è tempo di bilanci: siete inquieti e vi chiedete se le fatiche degli ultimi tempi saranno mai ripagate davvero. La risposta la conoscete solo voi.

Leone

Cari Leone, vi aspetta un anno non facile. L’oroscopo di Branko oggi per voi prevede una giornata piena di energia: attenzione, però, a come la usate.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, l’affetto dei vostri cari vi dà grande forza e slancio per raggiungere i vostri traguardi. Ma non dimenticate che dipende comunque tutto da voi: non rilassatevi.

Bilancia

Cari Bilancia, avete grande fascino e lo sapete: vi attende un weekend da conquistatori.

L’OROSCOPO DI BRANKO PER IL 2021

Scorpione

Cari Scorpione, siete nervosi e intrattabili, in particolare sul lavoro. Sul fronte amoroso, invece, vi riscoprite romanticoni.

Sagittario

Cari Sagittario, avete una tremenda voglia di trasgredire…

Capricorno

Cari Capricorno, siete stanchi dopo giorni di duro lavoro: dovete riposare e dedicarvi alla cura di voi stessi.

Acquario

Cari Acquario, qualcosa vi turba, qualcosa vi tormenta, ma non sapete esattamente cosa. Guardatevi dentro: è tempo di bilanci.

Pesci

Cari Pesci, anno nuovo, vita nuova: per questo 2021 mettetevi sotto col lavoro, fate nuovi progetti. Grandi novità sono nell’aria.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Sabato 9 gennaio 2021 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Sabato 9 gennaio 2021