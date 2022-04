Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 9 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata è piuttosto allegra, i cuori solitari farebbero bene a riconsiderare una persona che credevano semplicemente un amica. Per quanto riguarda il lavoro, certe questioni verranno al pettine. Finalmente.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete di buon umore e questo vi permette di avere un quadro delle cose chiaro e oggettivo. Non lasciate che dei semplici malintesi incrinino il vostro stato d’animo.

Gemelli

Cari Gemelli, avete tante cose da fare e alle volte avete l’impressione di non riuscire ad avere tutto sotto controllo. Lavoro? Cercate di staccare la spina e chiedete aiuto a dei validi collaboratori.

Cancro



Cari Cancro, la giornata di oggi – 9 aprile 2022 – vi vede protagonista! Il vostro animo sensibile sarà ben accolto dalla vostra cerchia ma attenzione a rimanere con i piedi ben saldi a terra.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 aprile 2022), la vostra incredibile voglia di fare vi permetterà di ottenere dei preziosi riconoscimenti. Attenzione però a non esagerare con il lavoro, avete bisogno di ricaricare lo spirito.

Vergine

Cari Vergine, le stelle promettono bene. Favorite le relazioni di lunga data ma sono escluse belle conoscenze per i single. Non temete e vedrete che presto otterrete ciò che desiderate veramente.

Bilancia

Cari Bilancia, la giornata è un po’ sottotono, avete molte cose per la testa e la stanchezza si farà sentire. Approfittate di questa giornata per rilassarvi a fondo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il vostro stato d’animo calmo e rilassato verrà giudicato positivamente da chi vi circonda, un forte fascino vi renderà irresistibile agli occhi degli altri.

Sagittario

Cari Sagittario, approfittate del fine settimana per concedervi dei momenti di relax con il partner. Ultimamente siete molto presi dal lavoro ma ogni tanto è opportuno fermarsi e riposare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, alternate momenti tranquilli a momenti in cui siete agitati e nervoso. Contate fino a tre prima di parlare e non dimostratevi intolleranti nei confronti degli altri.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 9 aprile 2022), la creatività è dalla vostra parte, approfittate del weekend per coltivare qualche passione, chissà che non vi porti lontano…

Pesci

Cari Pesci, molti pensieri affollano la vostra mente ma almeno durante il fine settimana cercate di allontanare le preoccupazioni. Passare del tempo in compagnia e all’aria aperta gioverà a spirito e mente.