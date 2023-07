Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 8 luglio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 8 luglio 2023:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi vorrete fare uno sforzo per essere più organizzati, sia fisicamente sia mentalmente. La salute ne beneficia quando la vostra vita è in ordine!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, essere innamorati vi farà sentire rilassati e allegri. È il momento di esplorare tutte le vostre passioni senza dipendere dal partner.

Gemelli

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo 8 luglio sarà meglio evitare discussioni che si concentrano su questioni pratiche, come le faccende domestiche o le responsabilità familiari. Potreste ingigantire le cose.

Cancro



Cari Cancro, quella di oggi sarà probabilmente una giornata molto produttiva per voi, ma non per fortuna o per caso. Farete passi concreti per raggiungere i vostri obiettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 8 luglio 2023), un’esperienza passata può aiutarvi a evitare problemi futuri; fidatevi del vostro istinto. Abbiate l’umiltà di ascoltare i consiglio quando qualcuno vi li dà.

Vergine

Cari Vergine, le stelle favoriscono le conversazioni con i più giovani, gli amici e i membri di un gruppo. Vi sentite molto ottimisti riguardo alla vita in generale.

Bilancia

Cari Bilancia, in queste ore state rendendo difficile agli altri avvicinarsi a voi: parlate più lentamente e i vostri problemi saranno risolti. Non sono gli altri a stancarvi, ma la vostra stessa impulsività.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nel corso delle prossime ore potreste imparare qualcosa da qualcuno il cui background è diverso dal vostro. Quello di oggi è un buon giorno per mettersi a dieta o combattere una dipendenza.

Sagittario

Cari Sagittario, le persone noteranno la vostra presenza. Assicuratevi di non essere intransigenti e troppo duri. Il vostro partner ha bisogno di rassicurazioni sui vostri sentimenti e sul vostro rispetto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sentite il bisogno di imparare o capire qualcosa. Perseguire questo obiettivo migliorerà ancora di più la vostra esistenza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 8 luglio 2023), nel corso delle prossime ore sarete in grado di concentrarvi onestamente sulle vostre finanze e sugli investimenti, prestando o prendendo in prestito denaro o emozioni in modo sicuro.

Pesci

Cari Pesci, le vostre relazioni diventano sempre più importanti per voi. Oggi potete trarre grandi soddisfazioni dalle relazioni con gli altri. Alcune persone saranno attratte dalla vostra natura ottimista e dal vostro senso dell’umorismo.