Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 gennaio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 7 gennaio 2023:

Ariete

Cari Ariete, giornata di grande pace e serenità. Siete in armonia con voi stessi e con il mondo che vi circonda, e già questo vale tanto. Le feste sono finite, per cui prendetevi cura nuovamente del vostro corpo e della forma fisica, ultimamente un po’ precaria. Vedrete che anche la mente ne beneficerà.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, risolvete conflitti e discussioni con il partner. Non vale la pena litigare con il mondo intero. Vedrete che poi vi sentirete meglio, innanzitutto con voi stessi. Cercate di risolvere eventuali conflitti e le conseguenze negative del vostro atteggiamento scontroso.

Gemelli

Cari Gemelli, in questi giorni avete un atteggiamento molto propositivo. Ognuno è artefice del proprio destino, e voi così facendo vi attirerete tanta fortuna. In questo periodo non trascurate un po’ di sana attività fisica. Evitate gli sbalzi di temperatura che potrebbero provocare qualche malanno.

Cancro



Cari Cancro, i conflitti non mancheranno in questo periodo. Cercate di mantenere un sano distacco dal mondo che vi circonda, vedrete che vi sentirete meglio, in primis con voi stessi. L’obiettivo principale in questa fase è infatti il vostro benessere.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 gennaio 2023), la fortuna è dalla vostra parte e questo è un ottimo punto di partenza. Evitate però di imbattervi in situazioni complesse e rischiose. Prendetevi cura del vostro corpo e della salute, che non va mai trascurata.

Vergine

Cari Vergine, inizia una nuova fase della vostra vita: ci saranno tanti cambiamenti, e l’ambito maggiormente coinvolto sarà quello sentimentale. Nuovi incontri potranno riservare qualcosa di davvero speciale. Siate ottimisti e abbiate solo un altro po’ di pazienza.

Bilancia

Cari Bilancia, nuovi progetti possono partire il prima possibile. Date sfogo alle vostre idee e ai sentimenti più reconditi. I risultati saranno impressionanti. State molto lavorando sulla vostra autostima e sulla necessità di tornare in forma dopo qualche sgarro di troppo nel periodo di Natale. Il duro impegno e i sacrifici danno sempre il loro buon risultato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potete dare il meglio di voi stessi perché avete un’energia e una voglia di fare fuori dal comune. Spingete al massimo sull’acceleratore. Con la vostra immaginazione potrete cambiare il mondo che vi circonda. Ma in primis dovete cambiare voi.

Sagittario

Cari Sagittario, potete raggiungere i vostri obiettivi e spingere sull’acceleratore. La vostra vita è lineare e ben istradata, ma dovete puntare sempre al meglio e alla crescita personale. Se durante le vacanze avete esagerato con il cibo e l’alcol, adesso è il momento di rimettersi in forma.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, è il periodo del vostro compleanno e quindi anche di bilanci sulla vostra vita, soprattutto per chi compie una cifra tonda. Dedicate questa giornata a voi stessi e ad un periodo di forte riflessione. Restate con i piedi per terra e vedrete che andrà tutto bene: l’importante è saper scindere la realtà dal sogno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 7 gennaio 2023), continua per voi un periodo molto positivo, per cui non tarderanno ad arrivare ambiziosi risultati. Con il giusto spirito d’iniziativa si vedranno grandi cose e già da questo fine settimana ne avrete le prove.

Pesci

Cari Pesci, dovete riposare e ricaricare le pile se volete avere le energie necessarie per ottenere grandi cose. Il giusto relax lo potete avere solo circondandovi delle persone più care. Seguite il vostro cuore e vedrete che non rimarrete delusi. L’istinto paga sempre.