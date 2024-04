Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 6 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete in grado di prendervi cura della vostra salute che avete un po’ trascurato. Buoni guadagni sono previsti per imprenditori e proprietari di punti vendita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fate attenzione sulla strada. Aspettatevi che la giornata venga illuminata dall’arrivo di un amico o di un parente.

Gemelli

Cari Gemelli, potreste vivere un momento emozionante sul fronte romantico. Il discorso vale soprattutto per gli innamorati, ma anche per qualche single…

Cancro

Cari Cancro, dovrete pensare ad altri modi di guadagnare, se volete diventare finanziariamente stabili. La vostra coerenza vi aiuterà a creare una nicchia per voi stessi sul fronte professionale. Questo è il giorno in cui dovrete ritagliarvi un po’ di tempo per risolvere una questione di famiglia. E’ arrivato il momento di agire.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 aprile 2024), è probabile che qualcuno vi accompagni in un viaggio. Persona che lo renderà piacevole. I progressi sul fronte accademico rimangono molto soddisfacenti. Bene così.

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata vi sentirete in forma e pieni di energia. Possibile un momento fantastico con il partner che forse avete leggermente trascurato di recente.

Bilancia

Cari Bilancia, continuate a lavorare per la vostra salute, tornare in forma sarà importante per voi. I piani per aumentare la ricchezza avranno successo e aumenteranno la vostra forza finanziaria.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le questioni in sospeso sul lavoro dovranno essere affrontate con urgenza nel corso delle prossime ore. È probabile che la famiglia sia al centro dell’attenzione e pianificare qualcosa di eccitante insieme è del tutto possibile.

Sagittario

Cari Sagittario, è probabile che voi riusciate a recuperare i pettegolezzi partecipando ad un raduno o a un evento. È probabile che il vostro atteggiamento intraprendente impressioni qualcuno del campo opposto e vi faccia guadagnare punti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, non dovete spingere troppo la fortuna… Un’impresa finanziaria potrebbe coinvolgervi totalmente. Vi sentite pronti per dare un buon resoconto di voi stessi e portare a termine tutti i compiti che vi sono stati assegnati sul lavoro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 6 aprile 2024), una situazione che si presenta sul fronte familiare dovrà essere affrontata con tatto e tranquillità. Attenzione!

Pesci

Cari Pesci, questo periodo dell’anno è indicato fare nuove conoscenze ed espandere la cerchia di amici. Potreste però non trovare nessuno degno del vostro romanticismo…