Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 4 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, avete alcune difficoltà nel rapporto di coppia, e l’evolversi della situazione non vi convince. Prendete in mano le cose e fate capire le vostre intenzioni al partner. Se ci sono stati litigi e discussioni, parlatevi e chiarite.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete generosi, ma a volte peccate di ingenuità e alcune persone potrebbero approfittarsene. Cercate di stare attenti e inseguite la felicità, che in amore dipende solo ed esclusivamente da voi.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle sono dalla vostra parte e vi donano creatività, spirito pratico e capacità di costruire. Siete anche in grado di gestire nel migliore dei modi le vostre emozioni. Approfittatene!

Cancro



Cari Cancro, l’estate si avvicina e per voi cancerini è il momento di fare programmi. Le località di mare si addicono particolarmente al vostro umore di quest’anno, e la stagione potrebbe portare belle sorprese e novità anche in amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 giugno 2022), gli astri vi stimolano: in amore siete focosi e avete voglia di avventura. Pensate però anche a rilassarvi, ve lo meritate dopo un periodo faticoso: le cose si stanno rimettendo in equilibrio.

Vergine

Cari Vergine, le relazioni lavorative stanno dando buoni frutti, dovete continuare a gestirle come avete fatto negli ultimi tempi. Anche in amore l’equilibrio è positivo e col partner le sensazioni sono buone.

Bilancia

Cari Bilancia, siete in un periodo buono per fare progetti, specie in ambito lavorativo. In amore stanno invece sorgendo dei dubbi, ma non dovete farvi prendere dalla fretta: meditate bene ogni decisione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, grazie alla vostra vivacità riuscite a portare a termine diversi progetti. In amore invece vi mancano alcune sicurezze, ma potreste ritrovarle presto grazie ad alcuni incontri fortunati.

Sagittario

Cari Sagittario, siete carichi di passione, forse anche troppo, e questo potrebbe portare gelosia e un po’ di tensione nel rapporto. Per ritrovare la giusta tranquillità godetevi la bella stagione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete in un periodo in cui regna la confusione e si riaffacciano persone dal passato che non aiutano a fare chiarezza. Sfruttate il weekend per rilassarvi e cercate di sorridere: così riprenderete in mano la situazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 4 giugno 2022), date spazio all’amore, vi serve un po’ di gioia e di leggerezza per allontanare le tensioni accumulate di recente. Fare esercizio fisico e curare il vostro corpo vi aiuterà a ritrovare la serenità.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite trascurati e non capiti dalle persone che vi stanno accanto, ma non esagerate: cercate voi di farvi comprendere comunicando nel modo giusto. Il resto verrà da sé. Abbiate fiducia.