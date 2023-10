Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 30 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, tutto vi sembra poco reale, state vivendo un sogno. Basta con l’immaginazione: dovete tornare con i piedi per terra e riposarvi un po’, ne avete davvero bisogno.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sta per arrivare una bella notizia: la fortuna girerà dalla vostra parte. Cercate, però, di rallentare un po’ il ritmo e di riflettere bene prima di prendere una decisione importante.

Gemelli

Cari Gemelli, avete ricaricato le batterie, avete tanta energia e molte idee, spunti. Gli ostacoli, che vi sembravano impossibili da superare, ora riuscirete a buttarli giù. Avanti così!



Cancro

Cari Cancro, avete tante idee, molti impegni e progetti e non sapete bene da dove cominciare. Quali sono le vostre priorità? Individuate? Iniziate da quelle.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 settembre 2023), siete allegri, spensierati, avete il cuore leggero e avete finalmente ritrovato la serenità che tanto cercavate. Dovete solo organizzare al meglio la vostra vita!

Vergine

Cari Vergine, la giornata sarà tranquilla, il cielo vi sorride, ma dovete pensare di più ai vostri obiettivi e dovete ascoltare il vostro corpo. Che ne dite di fare un po’ di sport?

Bilancia

Cari Bilancia, le soddisfazioni stanno per arrivare, soprattutto dopo i tanti, tantissimi sacrifici fatti di recente. Cercate di mantenere la calma e di ritrovare la giusta energia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non fatevi intimidire o spaventare da chi vi sta vicino e vi sembra severo: voi avete il vostro pensiero, dovete mantenerlo

Sagittario

Cari Sagittario, sentite la necessità di rompere un po’ con la routine e la quotidianità: avete veramente bisogno di evadere, ma chi vi sta vicino non può stare senza di voi…

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, il cielo vi sorride e riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi: la strada è quella giusta, il morale è alle stelle. Avanti così! Attenzione solo al fisico: basta con gli eccessi…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 30 settembre 2023), chi vi sta accanto vi ama e vi stima anche per la vostra semplicità, il vostro spirito, la vostra forza di volontà. Dovete solo allontanare le brutte abitudini!

Pesci

Cari Pesci, siete un po’ stanchi, avete voglia di evadere dalla routine quotidiana: dovete rallentare un po’, capire quali sono le vostre priorità. Solo allora potrete iniziare a pensare ad una nuova vita.