Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 luglio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 3 luglio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, sentimentalmente le cose vanno bene, vi sentite caldi e pronti ad esplorare nuove passioni e rapporti coinvolgenti. Siete anche proiettati al futuro e avete tanta voglia di nuovi progetti.

Toro

Cari Toro, nella vita privata sono in arrivo novità, che vi colpiranno emotivamente. Non concentratevi però solo su queste e pensate anche al lavoro, dove è arrivato il momento di dare il meglio di voi stessi sfruttando i vostri contatti.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko sono in arrivo molte sorprese positive che potrete accogliere con felicità. Vi sentite molto spensierati e vogliosi di godere l’estate. I risultati si vedono: emanate fascino.

Cancro

Amici del Cancro, secondo gli astri dovete concentrarvi per cogliere al meglio le opportunità che si presenteranno, ma senza credere a facili promesse da parte di persone che vogliono solo ingannarvi.

Leone

Amici del Leone, siete vogliosi di fare, volete conquistare sempre nuovi obiettivi e l’ambizione è alta. Attenti però a non credere di potercela fare sempre da soli, cercate il sostegno e l’aiuto degli altri.

Vergine

Amici della Vergine, sono in arrivo molte opportunità positive che potete valutare e cogliere nel migliore dei modi. In amore le cose non stanno andando come vorreste, ma pensate anche alle amicizie e coltivatele.

Bilancia

Cari Bilancia, vi sentite privi di energia, appesantiti dalle fatiche degli ultimi giorni. Approfittate del weekend per rilassarvi e scaricare la tensione, prendendo soprattutto tempo da dedicare a voi stessi.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi vi sentirete molto energici fisicamente, ma con una fiducia limitata in voi stessi che dovete recuperare. Avete tutti i mezzi per farcela, basta crederci.

Sagittario

Amici del Sagittario, le incomprensioni hanno caratterizzato gli ultimi due mesi, e così anche gli equivoci. Ora è tempo di lasciarsi tutto alle spalle e di ripartire, specie con il partner, perdonando eventuali errori.

Capricorno

Cari Capricorno, è un periodo da sfruttare per quanto riguarda l’amore: ciò vale per i single, che potranno fare nuovi e interessanti incontri, ma anche per le coppie, che potranno consolidare la relazione dopo alcune incomprensioni.

Acquario

Cari Acquario, avete la possibilità di mettere insieme nuove idee e di dedicarvi a nuovi affari. L’amore procede positivamente, ma a volte siete fin troppo generosi: chiedete all’altra persona ciò che è giusto che dia nella relazione.

Pesci

Amici dei Pesci, vi sentite molto dinamici e avete mille progetti in testa: alcuni di questi possono essere perseguiti e portare ad esiti positivi, anche finanziariamente. In amore ispirate fiducia e fascino.

