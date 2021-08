Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 agosto 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 28 agosto 2021:

Ariete

Cari Ariete, ci sono alcune difficoltà nella giornata di oggi, ma non affrontatele cercando una compagnia forzata. Meglio starvene per conto vostro e coltivare attività in grado di rigenerarvi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi potete essere contenti: il fine settimana si preannuncia molto positivo, grazie a una quadratura astrale favorevole. Le energie non vi mancano, ora dovete solo metterle a frutto.

Gemelli

Cari Gemelli, cercate di sfruttare al meglio questo ultimo weekend estivo: la vostra voglia di divertirvi e di riposarvi è ancora lì con voi, e il vostro ottimismo vi facilita nelle relazioni con gli altri.

Cancro



Cari Cancro, c’è qualche piccolo problema negli affari, che non stanno andando come vorreste, ma non disperate, arriveranno tempi migliori. L’amore invece va a gonfie vele.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (28 agosto 2021) avrete bisogno di dedicare questa giornata al relax e ad attività riposanti che portino benefici sia al corpo che alla mente. Bando allo stress inutile.

Vergine

Cari Vergine, oggi è una giornata propizia per appianare alcune controversie sorte nel rapporto di coppia. I single invece potranno lanciarsi alla ricerca di nuove conquiste.

Bilancia

Cari Bilancia, vi ponete alcuni dubbi sia in ambito sentimentale che lavorativo. Cercate di approfondire le questioni, le risposte poi arriveranno con naturalezza, anche se al momento vi sembrano lontane.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avete bisogno di ricaricare le pile in ogni modo possibile: il troppo stress vi allontana dagli obiettivi che volete raggiungere. Meglio riposarsi e riflettere.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete alcuni fastidi e potrebbero esserci piccoli litigi con il partner o con altre persone a voi vicine. Provate ad affrontarle con spirito costruttivo, senza eccessi e con equilibrio.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è arrivato il momento di dimostrare quanto ci tenete al rapporto con il vostro partner. Mostrate affetto, siate presenti, e gli effetti si vedranno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 28 agosto 2021) avete bisogno di tenere i piedi per terra, sia nei rapporti lavorativi che in amore. Usate la razionalità e cercate di essere concreti.

Pesci

Cari Pesci, vi sentite in preda al desiderio e alla ricerca di nuove avventure: è giusto dare spazio alla vostra fantasia e alla voglia di evasione, ma non trascurate gli affetti a voi più vicini.

