Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, sarà un sabato destinato a non pesarvi, in cui tutto vi sembrerà facile.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovreste cercare di rilassarvi di più e essere più sereni e tranquilli.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi sentirete che è tempo di porre fine a certe preoccupazioni che vi hanno tormentato per molto tempo. Giorno di cambiamenti. In amore: imparate ad apprezzare e ripagare l’attenzione che il vostro partner ha per voi. Solo allora continuerete a raccogliere il loro amore.

Cancro



Cari Cancro, una notizia inaspettata susciterà grande stupore nel vostro ambiente di lavoro, ma non vi riguarderà. Vi raggiungeranno voci suL partner che metteranno a rischio la vostra relazione. Questa volta la cosa migliore sarà ascoltare il cuore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 settembre 2021), gli alti e bassi del vostro umore faranno sì che i colleghi non sappiano come avvicinarvi, sarete molto irritabile e arrabbiato. Il ritorno di qualcuno che era lontano vi metterà di buon umore. Recupererete il tempo perso e pianificherai le azioni future.

Vergine

Cari Vergine, oggi riceverete una corrispondenza un po’ misteriosa. Sarete felice di conoscerne il contenuto, qualcosa che non potete immaginare.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi apprezzerete nella sua giusta misura l’importanza dell’amicizia nei momenti di difficoltà. In amore, siete in una situazione pericolosa. Cercate di trascurare le divergenze con gli amici del partner che mal sopportate, perché sono importanti per chi ti sta accanto.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la vostra flessione è in parte dovuta al fatto che pensate solo al lavoro e a come guadagnare più soldi. Dovete dare più spazio al divertimento e alle attività che vi fanno stare bene: è urgente che tu lo mettiate in pratica.

Sagittario

Cari Sagittario, se dopo le vacanze sono cresciuti i problemi con il partner, cercate di usare il buon umore per risolvere i conflitti.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questo fine settimana è il momento perfetto per cambiare atteggiamento verso voi stessi e prendervi cura del vostro aspetto. Se vi guarderete meglio vi sentirete meglio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 settembre 2021), siete in un momento eccellente per prendere il controllo della vostra vita. Non state lontano dalle persone a cui tenete, dalla famiglia e dagli amici. Oggi qualcuno vi chiamerà per proporvi di unirvi ai loro piani.

Pesci

Cari Pesci, ogni giorno tante persone sono interessate a passare del tempo con voi, parlare delle loro cose o chiedere consigli, ma non siete sempre disposti a occuparvi di loro. Siete molto popolari anche se è difficile ammetterlo: non isolatevi.

