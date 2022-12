Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 24 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, durante la giornata di oggi, 24 dicembre 2022, dovete seguire i vostri istinti, non ascoltare nessuno perché finalmente avete raggiunto il giusto equilibrio. Il cielo vi sorride in questa giornata magica!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un po’ confusi, non sapete bene come agire e questo vi spaventa. Che ne dite di staccare la spina dalla quotidianità e di trascorrere qualche ora in famiglia? Vi farà sicuramente bene!

Gemelli

Cari Gemelli, basta domande: nelle prossime ore arriveranno le risposte e le conferme, quelle che aspettavate da tempo. Con forza e determinazione riuscirete a superare tutti gli ostacoli e ad andare avanti.

Cancro



Cari Cancro, durante la giornata di oggi, con calma e usando la testa, sarete in grado di uscire da una situazione difficile. Ma attenzione al nervosismo e alla stanchezza, che iniziano a farsi sentire!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 dicembre 2022), la fortuna è dalla vostra parte, gli incontri sono favoriti e per questa vigilia di Natale non potete chiedere di meglio. Cercate, però, di riposarvi un po’ perché la stanchezza inizierà a farsi sentire!

Vergine

Cari Vergine, dovete cercare di dimenticare il passato, di imparare dagli errori e di andare avanti. Basta con i sensi di colpa: non portano da nessuna parte, godetevi questa giornata di vigilia.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di tenere sotto controllo le emozioni: durante la giornata di oggi, sabato 24 dicembre, sarete forti, coraggiosi, ottimisti. Dovete fare attenzione alla dieta: è Natale uno sgarro alla regola ci sta!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, prima di agire e di prendere una decisione importante dovete riflettere, non potete fare tutto di fretta. La direzione è quella giusta, ma non dovete perdere di vista i vostri obiettivi!

Sagittario

Cari Sagittario, avete bisogno di rilassarvi, di prendervi una pausa perché state facendo troppe cose contemporaneamente. Forse è il caso di rallentare il ritmo e di approfittare di queste feste per ricaricare le batterie!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le belle notizie stanno per arrivare e la fiducia non vi manca. Cercate di mantenere la calma e di approfittare di questa vigilia per stare con le persone che amate.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 24 dicembre 2022), dovete essere fedeli a voi stessi, alle vostre idee. L’equilibrio non manca, ma dovete mantenere questo ottimismo per affrontare al meglio la giornata!

Pesci

Cari Pesci, tutto attorno a voi corre e in modo frenetico. Ma voi non dovete perdere di vista i vostri obiettivi: se sentite la necessità di stare da soli, fatelo.