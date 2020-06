Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 20 giugno 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, dopo tanti sacrifici e l’impegno profuso, è il momento di aspettarvi qualcosa in più sul fronte finanziario. Se saprete muovervi con oculatezza, infatti, potrete ottenere belle soddisfazioni. Non trascurate neppure l’aspetto fisico: allenatevi per vedere migliorie importanti e stare meglio con voi stessi.

Toro

Cari Toro, cercate di espandere la vostra cerchia di amici. Ne avete alcuni di importanti, ma ampliarla e conoscere gente nuova non vi farà certo male. Anche in amore, se c’è una persona che vi piace, è arrivato il momento di fare il primo passo e provare a conquistarla. Abbiate fiducia nelle vostre capacità.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avete diverse questioni, soprattutto personali e familiari, che vi tengono svegli e vi levano il sonno. Con il vostro impegno riuscirete presto a risolvere tutti i problemi che vi attanagliano. I single potrebbero fare nuovi importanti incontri.

Cancro

Sul lavoro è arrivato il momento di dimostrare tutte quelle che sono le vostre capacità. Valete molto e non dovete avere paura di tirare fuori le unghie. Chi sta provando a mettervi il bastone fra le ruote lo noterà. Affidate a saggi consigli di persone fidate se volete concludere un investimento importante.

Leone

Cari Leone, avete delle doti naturali di leader e possedete un grane carisma. Questo vostro carattere è perfetto per chi si trova a gestire altre persone sul posto di lavoro: sarete delle ottime guide e tutti apprezzeranno il vostro impegno. In amore se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti, altrimenti sarà lei a lanciarvi segnali inequivocabili.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi riceverete consigli importanti da chi vi sta intorno, e potrete così concludere in sicurezza investimenti importanti. Non trascurate neppure l’aspetto fisico: allenatevi e mantenete una dieta regolare, ne va della vostra salute.

Bilancia

Investimenti in vista, soprattutto sul piano delle proprietà. Questo d’altronde è un buon momento per chi ha la possibilità di investire su un terreno o sul mattone. Se siete in cerca di nuove avventure o di una nuova relazione, fatevi avanti e rimboccatevi le maniche. Le stelle vi assistono.

Scorpione

Amici dello Scorpione, le stelle prevedono buoni investimenti per il vostro segno e ingenti guadagni in arrivo. Andate comunque per la vostra strada ed evitate di fidarvi troppo degli altri quando si parla di soldi. Ponderate bene pro e contro se state pensando di cambiare vita, a cominciare dal vostro lavoro.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko in questo periodo potreste essere un po’ in difficoltà dal punto di vista finanziario. Avete avuto delle spese ingenti e ora siete chiamati a risparmiare per non ritrovarvi con il portafogli vuoto. Le stelle non vi sorridono neanche in amore: non è forse il momento migliore per frequentare un nuovo possibile partner.

Capricorno

Amici del Capricorno, ottime opportunità di lavoro specie per chi lavora nel settore medico e ingegneristico. In questi giorni siete stati molto presi dalla vostra famiglia e dagli affetti più cari, e avete messo da parte gelosie e discussioni che hanno caratterizzato gli ultimi tempi. Andate avanti per la vostra strada e lasciate perdere chi non vi merita.

Acquario

Amici dell’Acquario, sul fronte professionale è il momento di dare un check agli ambiziosi progetti che avete lanciato di recente. Stanno andando come vi aspettavate? Non trascurate neppure la salute: un po’ di sano allenamento vi ridarà energia e voglia di fare bene in ogni aspetto della vostra vita.

Pesci

Amici dei Pesci, cercate di assumere delle abitudini alimentari più sane, altrimenti a lungo andare il vostro fisico ne risentirà. Nel breve periodo potreste raccogliere i frutti, anche dal punto di vista economico, a seguito di un investimento che avete tentato recentemente.

