Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 ottobre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 ottobre 2021:

Ariete

Cari Ariete, dopo alcuni giorni di nervosismo oggi sarete più disponibili verso gli altri. Questo favorirà rapporti meno burrascosi con il prossimo e vi permetterà di trascorrere serenamente il weekend.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, attraversate un periodo di grande sicurezza personale. Attenti a non volare troppo in alto, però, o potreste cadere rovinosamente.

Gemelli

Cari Gemelli, avrete un confronto schietto con un persona a voi molto vicina. Questo chiarimento, però, vi permetterà di risolvere tutte le questioni che vi hanno impensierito negli ultimi giorni.

Cari Cancro, in arrivo ottime opportunità, soprattutto in campo lavorativo. Riflettete, ma allo stesso tempo non pensateci troppo perché potreste pentirvi di non essere riusciti a sfruttare una grande occasione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 ottobre 2021), venite da una settimana piuttosto stressante e questo potrebbe influire sul vostro stato psico-fisico. Approfittate del weekend per riposare e ricaricare le batterie in vista dei prossimi impegni.

Vergine

Cari Vergine, oggi avrete la possibilità di dimostrare tutto il vostro valore, soprattutto in ambito lavorativo. In amore siete ancora alla ricerca dell’anima gemella, ma non disperate: presto anche per voi arriverà l’amore.

Bilancia

Cari Bilancia, anche se la primavera è lontana per voi è come se fosse appena iniziata. In amore, infatti, avrete molte soddisfazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete riuscire a risparmiare le energie, mentali e fisiche, in vista dei prossimi impegni, che si preannunciano numerosi. In amore le cose vanno semplicemente a gonfie vele.

Sagittario

Cari Sagittario, è arrivato il momento di fare il primo passo in amore. Rinnovate una promessa o dichiaratevi a una persona a voi cara: non ve ne pentirete.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, le soddisfazioni raggiunge sul luogo di lavoro vi costringeranno a fare i conti con qualche collega invidioso. Avete la stoffa per affrontare qualsiasi situazione. Attenzione al fisico: non chiedete troppo al vostro corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 2 ottobre 2021), oggi non vi sentite in forma. Per questo è meglio rimandare qualsiasi impegno di almeno un giorno. In amore, però, potete dire la vostra: agite di conseguenza.

Pesci

Cari Pesci, dal punto di vista professionale avrete soddisfazioni e guadagni per tutto il mese di ottobre. Cercate di dedicare del tempo, però, anche ai vostri affetti. Per i single è arrivato il momento di mettersi alla ricerca dell’anima gemella: oggi potrebbe essere l’occasione giusta.

