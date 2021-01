Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 2 gennaio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, vi attende un sabato pieno d’amore e fascino, grazie a Venere e Marte alleato che vi daranno il giusto mix di mistero e seduzione. Potrete approfittarne per rinvigorire la vostra relazione oppure per conquistare la persona che desiderate da tempo.

Toro

Cari Toro, cercate di non farvi trascinare dal nervosismo che vi provoca la Luna opposta e la situazione economica poco stabile che state vivendo, che potrebbe provocare tensione nei vostri rapporti. Piuttosto, cercate di gestire i vostri affari con diplomazia e rimandate alla settimana prossima nuovi accordi. Mantenete un clima sereno in amore.

Gemelli

Amici dei Gemelli, tante occasioni si spalancano davanti a voi. Siete attirati dalla curiosità verso lidi sconosciuti. Branko vi consiglia di lasciarvi andare, senza freni inibitori. In Amore prestate però attenzione se siete impegnati: la vostra voglia di libertà sarà percepita dal partner.

Cancro

Cari Cancro, in amore vi attende una giornata poco semplice da gestire. I vostri incontri sono stimolanti, ma non porteranno a nulla di profondo, preferite vivere con superficialità i sentimenti. Le coppie nate da poco rischiano di non capirsi, Branko vi consiglia di prestare attenzione ai fraintendimenti e alla gelosia.

Leone

Amici del Leone, l’Amore? Secondo Branko vi attendono storie alternative e molto piccanti, che potrebbero nascere addirittura online, con la complicità di Luna, Venere e Marte favorevoli.

Vergine

Cari Vergine, non abbiate paura di intraprendere nuovi affari. Siete in ottima forma e tutto andrà alla perfezione. Cercate solo di non trascurare gli affetti, magari sfruttando queste giornate di festa e tranquillità per esprimere il vostro amore.

Bilancia

Amici della Bilancia, potreste ripulire alcune sfere esistenziali da difficoltà vissute nel passato, con la Luna che vi è fevorevole. Avrete energia e voglia di rimettervi in gioco. L’Amore? Cupido è nei paraggi, certo di colpire il bersaglio, attenti alle frecce.

Scorpione

Cari Scorpione, vivete il nuovo anno con una certa inquietudine che non vi lascia spensierati. Cercate di essere elastici nei confronti di situazioni che cambiano e creano scompiglio. Per oggi rimandate i doveri e rilassatevi con il partner.

Sagittario

Amici del Sagittario, il mese di gennaio promette bene per l’Amore. Se siete una coppia, ritroverete passionalità e leggerezza. Se siete single, Venere e Marte potranno regalare un amore del tutto nuovo e intrigante. Voi dovrete solo sfruttare la situazione.

Capricorno

Cari Capricorno, finalmente è giunto il vostro momento. Non sottovalutate i nuovi amori o quelli che diventano sempre più intensi. Gli affari iniziano a rendere e, grazie al ritorno di Marte nel vostro segno, non avrete più nessun pianeta da temere.

Acquario

Amici dell’Acquario, rischiate di perdere il controllo nell’ambiente lavorativo e nella sfera sentimentale. Colpa della Luna opposta che vi fa i dispetti. Provate a restare calmi e abbassare la tensione: la vostra salute ne guadagnerà.

Pesci

Cari Pesci, il nuovo anno vi sta regalando emozioni importanti. Siete proiettati verso una nuova visione delle cose e del futuro. L’appoggio del partner si rivelerà prezioso, ora mettete in ordine le idee e non perdete tempo.

