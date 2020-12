Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 19 dicembre 2020:

Ariete

Il vostro cielo diventa molto bello, quasi ideale per allargare l’attività, ottenere successo, trovare serenità in famiglia, felicità in amore e tanta passione. Ciò che sorprende è il vostro atteggiamento, siete diversi da inizio anno, le dure prove di Saturno hanno sortito ottimi effetti. La vostra nuova vita inizia oggi con Giove in Acquario, insieme a Saturno. Atmosfera da luna di miele, innamoramenti.

Toro

In mattinata Luna-Urano, quadratura, vi rende nervosi, facile che l’agitazione prenda le persone con cui siete in contatto, perché siete voi a comunicarla o il contrario. Suggeriamo una pausa solitaria. Oggi è necessaria per affrontare meglio il passaggio scioccante di Giove da Capricorno ad Acquario. Per rassicurarvi diciamo che questo Giove sarà stimolante per il successo, col tempo… Sera tranquilla.

Gemelli

Se c’è qualcuno tra voi che ambisce a posizioni molto importanti nelle istituzioni, nella scienza, in politica, persino nella Chiesaed è già preparato a simili assalti, Giove in Acquario è il socio migliore in assoluto. Ma tutti voi, nel corso dei mesi, avrete almeno una volta prove di buona fortuna. Bella questa mattina, un buon pranzo, in serata però subito a letto, Luna diventa bruttina. Molta gelosia.

Cancro

L’autunno si conclude con una bellissima Luna, stasera entra in Pesci e aprirà l’inverno lunedì. Due giorni romantici, ma pure occasioni di lavoro-affari-incontri a sorpresa. Per voi, non certo per chi segue le stelle e può oggi annunciare Giove in Acquario, che dopo Saturno torna vostro alleato segreto. Occupa la parte nascosta del vostro cielo, Casa VIII, potrete agire non visti nell’attività e in amore.

Leone

Luna ancora in Acquario agita i rapporti stretti, ma i problemi si riversano su collaborazioni professionali, discussioni d’affari, insopportazione per certe persone dell’ambiente, pure sottoposti. Il lato del cielo affettivo, sentimentale è illuminato da Venere e Marte, che faranno vedere la loro forza in serata con Luna-Pesci. Cosa può portare il nuovo Giove? Non solo noie, anche armonia nel matrimonio.

Vergine

Un’idea la cui validità sembrava totale rivela ora punti deboli, ma non pensate di esservi sbagliati su tutto, si tratta di rivedere le cose impostate, rinunciare a qualcosa. Il periodo che si è aperto questa settimana con Saturno e oggi con Giove in Acquario, può diventare una pietra miliare per il lavoro. Cautela nella salute quando avete Luna o altri pianeti contro. Stasera la prima prova di resistenza.

Bilancia

Incredibile la facilità con cui allacciate contatti con il sesso opposto. Le armi di seduzione fanno parte del vostro Dna e ora sono potenziate da un esperto imbattibile nelle conquiste: Giove. Da oggi pomeriggio al 13 maggio il pianeta è in Acquario. Dopo un salto in Pesci, dove sarà ottimo per il lavoro e porterà un tesoro finanziario, il 28 luglio torna in Acquario. Voi dovete solo proteggere la salute.

Scorpione

Lasciate al loro destino persone nervose, irrequiete, incapaci di lavoro serio. Da oggi in poi con Giove e Saturno impegnativi, per non parlare di Urano, e Marte dopo la Befana, in Toro, dovete essere ancora più selettivi. Non date peso alla malinconia di Luna in Acquario (mattina) ma ascoltate l’intuito, se parla. Se sentite che la vostra occasione non è dove siete nati, cambiate. Giove è internazionale.

Sagittario

Sagittario la giornata di oggi sarà positiva. In amore per i single risentirete dell‘influenza positiva di Giove. Nelle coppie con il vostro partner fantasticherete sul prossimo viaggio insieme. Sul lavoro siete più determinati che mai. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Capricorno

Capricorno la giornata di oggi sarà molto frenetica. In amore per i single siete troppo impegnati per pensare ad un nuovo amore. Per le coppie state trascurando il vostro partner, cercate di ritagliarvi del tempo da trascorrere insieme. Sul lavoro aumenterete i vostri guadagni, grazie al vostro grande impegno. Le energie sono buone.

Acquario

Acquario nella giornata di oggi ci saranno dei cambiamenti. In amore per i single cercate di capire cosa desiderate. Per le coppie con il partner la vostra vita si trasformerà radicalmente. Sul lavoro siate lungimiranti e guardate al futuro. Le energie sono abbastanza buone.

Pesci

Pesci per voi si prospetta una giornata in cui sarete riflessivi. In amore per i single i vostri amici sono sempre con voi per sostenervi. Per le coppie, riceverete delle conferme importanti da parte del vostro partner. Sul lavoro godetevi questo fine settimana, senza pensieri. Le energie sono abbastanza buone.

