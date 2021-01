Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 16 gennaio 2021:

Ariete

Giornata complessa con molte opposizioni per il vostro segno. Non siete dell’umore adeguato per conoscere nuova gente. Attenzione alle spere che non avevate previsto. Dovete mantenere la calma e affrontare con pazienza questa giornata.

Toro

Venere approda nel vostro segno, mentre Mercurio nell’Acquario vi porteranno alcune novità importanti. Dovete cercare di andare oltre i vostri limiti, sfidare voi stessi e distrarvi, frequentando una buona compagnia di amici.

Gemelli

Mercurio vi porta interessanti novità. Oggi sarete in grado di raggiungere obiettivi complessi, grazie al vostro ottimismo e alla voglia di fare. Sul lavoro le cose stanno migliorando e c’è sempre più fiducia in voi da parte di tutti.

Cancro



Oggi sarà una giornata in cui risulterete affascinanti e seducenti per tutti. Cercate di approfittarne in amore e di conquistare la persona che desiderate.

Leone

Dopo una settimana faticosa, il weekend vi permette di rilassarvi e di ricaricare le pile. Qualcuno di voi sentirà l’esigenza di restare da solo: non c’è nulla di male. Fate affidamento sulla famiglia, anche per alcune spese non previste.

Vergine

Giove e Saturno nel segno dell’Acquario saranno forieri di cambiamenti importanti, in particolare nel lavoro. In questa fase dovete mostrare a tutti che siete persone capaci e fare uno scatto in avanti nella professione, senza trascurare vita privata e sentimenti.

Bilancia

Oggi risulterete affascinanti e potrete andare alla conquista della persona desiderata. La giornata promette allegria e voglia di fare: approfittatene per realizzare ciò che volete fare in tutti i campi.

Scorpione

Sole e Venere lo confermano: l’amore c’è. Dovrete solo cercare di superare gli ostacoli mentali che vi allontanano dai sentimenti. Gli astri vi lanciano una sfida e voi la affronterete, perché in cuor vostro siete tanto curiosi di sapere come andrà a finire.

Sagittario

Giornata complessa e non particolarmente frizzante. La mattina inizierà in maniera non positiva e rimettere le cose in sesto sarà complesso. Cercate di rilassarvi prendervi una pausa e dedicare del tempo a voi stessi.

Capricorno

Oggi sarete in grado di ascoltare le vostre emozioni, vivendole al massimo e con dolcezza senza timore di esprimerle. Inoltre gli astri promettono interessanti cambiamenti e novità.

Acquario

Avrete la possibilità di raggiungere vantaggiosi accordi economici: le finanze ne trarranno vantaggio. E’ il momento di progettare il futuro con calma e lungimiranza, approfittando di queste circostanze favorevoli.

Pesci

La vostra vita personale è sempre più movimentata, non sempre in positivo. Oggi potreste essere polemici e poco aperti al dialogo, irritando il vostro partner. State attenti e cercate di mantenere la serenità giusta per appianare le divergenze.

