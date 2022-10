Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 ottobre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 ottobre 2022:

Ariete

Cari Ariete, dovete seguire i vostri obiettivi senza paura. L’entusiasmo non vi manca, siete ottimisti, ma vi state anche distraendo un po’ troppo: forse dovete ritrovare la calma di sempre…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, chi vi sta attorno vi vuole bene, ma a volte voi non accettate i consigli perché preferite fare di testa vostra… Attenzione al passato che ritorna: dagli errori dovete imparare!

Gemelli

Cari Gemelli, bene i nuovi rapporti: le amicizie sono davvero importanti in questo periodo. Dovete concentrarvi su quelle e non pensare alle polemiche: vi portano solo via energia…

Cancro



Cari Cancro, dovete allontanarvi dalla quotidianità di ogni giorno, in questo sabato avete bisogno di evadere, di fare altro. Bene la sfera sentimentale!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 ottobre 2022), chi vi circonda, anche non volendo, vi influenza o tende a farlo. E questo non sempre è un bene. Circondatevi di amici, di persone che vi vogliono bene senza nessun interesse in ballo…

Vergine

Cari Vergine, finalmente avete ritrovato la serenità di sempre, ma oggi – sabato 15 ottobre 2022 – dovrete perdonare qualcuno e andare avanti. Non potete essere arrabbiati: la vita vi sorride! Fatelo anche voi…

Bilancia

Cari Bilancia, dovete stare con gli altri, non potete isolarvi: a volte vi sentite messi da parte, ma non è così. Non siete invincibili, ma non potete neppure estraniarvi da tutto e tutti…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, attenzione al passato, i vecchi ricordi stanno facendo capolino nella vostra vita. Tutto procede a gonfie vele: siete positivi, energici, continuate così!

Sagittario

Cari Sagittario, avete talento da vendere, le idee non vi mancano e riuscirete a vincere. Ma cercate di non essere impazienti, dovete mantenere la calma per accogliere i risultati che presto arriveranno.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, a volte cercate di mostrarvi diversi, ma non potete indossare una maschera: non dovete fingere, dovete andare avanti per la vostra strada con coraggio.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 ottobre 2022), avete finalmente raggiunto il giusto equilibrio, ma oggi sarete un po’ stanchi: che ne dite di trascorrere una serata in totale relax? Ne avete davvero bisogno!

Pesci

Cari Pesci, siete di buon umore, energici, positivi, ma a volte pensate troppo al futuro e non vi concentrate sul presente. Cercate di dedicare questa giornata a voi stessi e alla persona che amate.