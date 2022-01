Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 gennaio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 15 gennaio 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi avrete un buon risveglio vi sentirete ottimisti, ma dovrete comunque affrontare qualche piccola difficoltà. Anche se sentite che qualcosa ancora non gira nel verso giusto, sappiate che il percorso che avete intrapreso è quello più giusto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, per oggi, serve diplomazia. La tensione che sentite intorno a voi non vi dà modo di rimanere concentrati sul lavoro, evitate di innervosirvi e di fare inutili polemiche!

Gemelli

Cari Gemelli, è giunto il momento di mettere fine alla vostra analisi introspettiva e iniziare invece, a dare dimostrazione delle vostre capacità.

Cancro



Cari Cancro, questo è un momento propizio per l’amore. Potrebbe arrivare un nuovo amore o comunque esserci qualche importante cambiamento.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 gennaio 2022), in questa giornata anche se avrete la mente lucida, fisicamente vi sentite molto stanchi, vorreste solo riposare; qualcuno però riuscirà a farvi cambiare idea e troverà il modo di convincervi a seguire i suoi programmi.

Vergine

Cari Vergine, oggi vi sentirete molto bene, approfittatene per concentrarvi e per portare avanti, con determinazione, i vostri impegni di lavoro.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi dovrete affrontare nella professione, qualcosa di molto impegnativo che andrà al di là delle vostre conoscenze, per questo dovrete mettervi alla ricerca di un consulente che riesca a darvi le giuste informazioni.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, giornata sottotono, qualcosa non ha girato nel giusto verso, forse a livello professionale. Evitate di sentirvi responsabili e cercate di tirarvi sul di morale.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi vi sentirete abbastanza affaticati, ultimamente avete dovuto impegnarvi molto per far fronte a delle spese. Le stelle suggeriscono: cercate i essere più attenti al denaro, evitando le spese inutili.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo periodo state subendo delle critiche, non ascoltatele e andate avanti per la vostra strada. L’oroscopo suggerisce: ascoltate solo i consigli di chi ha molta esperienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 15 gennaio 2022), il momento è positivo, vi sentite forti e determinati. Avete capito qual è la strada giusta da imboccare, questo vi tira su il morale e vi permette di mettere in pratica le vostre idee e i vostri progetti

Pesci

Cari Pesci, avete bisogno di avere accanto qualcuno che vi comprenda e che riesca a sentire le stesse vostre emozioni. Probabilmente c’è necessità di trovare solo un po’ di serenità!