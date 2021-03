Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 13 marzo 2021:

Ariete

Avete tanta voglia di sentirvi amati e di sognare. La giornata vi rende particolarmente passionali, a la cosa verrà avvertita anche dal vostro partner. In amore le cose procedono quindi a gonfie vele.

Toro

La giornata vi riavvicinerà al vostro partner, dopo un periodo di parziale freddezza. Per i single, ci sarà la possibilità di rivedere qualcuno a cui tenevate. Risulterete dolci e affascinanti.

Gemelli

Il cambio di Luna oggi vi rende agitati e nervosi. Dovete cercare di dosare le energie e di riprendere alcune abitudini più sane, dormendo di più ed evitando passioni tristi come la gelosia.

Cancro

Oggi sarete magnetici, emanando bellezza e attirando a voi le persone di cui avete bisogno. Avete tempismo e chiarezza di idee. Il cambio di Luna, insomma, vi favorisce.

Leone

Le cose stanno migliorando ma ci vuole ancora un po’ di tempo e di pazienza perché la situazione si rimetta completamente sui giusti binari. Da lunedì le cose andranno nel verso giusto, per ora nel weekend rilassatevi.

Vergine

Sarete molto tesi, a tratti esasperati. Dovete cercare di evitare gli scontri con altre persone e i litigi. Anche in amore, cercate di tendere una mano al partner e perseguite il dialogo.

Bilancia

E’ un periodo in cui avete bisogno di rinnovamento, a partire dal vostro fisico. Potete fare sport, cambiare look, e cercare un rinnovamento positivo anche nei vostri sentimenti.

Scorpione

Gli astri vi permettono di tuffarvi in un mare di emozioni nuove ed entusiasmanti. Potrebbero verificarsi incontri inattesi, persino innamoramenti. Le sorprese per voi non mancano.

Sagittario

Oggi per colpa del cambio di Luna siete un po’ nervosi e potrebbero scattare dei litigi, specie con il partner. Cercate di essere diplomatici e di non far degenerate la cosa. Per i single buone notizie da Venere.

Capricorno

Siate amorevoli e affettuosi, e il vostro partner lo percepisce. Anche i single riescono ad avere successo e da questo potrebbero nascere incontri interessanti, specie in serata.

Acquario

Il cambio di Luna mette per un attimo in stand by le vicende sentimentali, mentre vi favorisce dal punto di vista professionale. Le vostre idee risultano vincenti e vi permetteranno di raggiungere i traguardi sperati.

Pesci

Il sabato coincide con l’inizio del vostro anno zodiacale, di conseguenza la Luna vi renderà generosi e amati da tutti. Risulterete dolci ed empatici e sarete un punto di riferimento per gli altri.

