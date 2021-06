Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 12 giugno 2021:

Ariete

Oggi cari amici dell’Ariete, le questioni familiari saranno al primo posto, figli e parenti avranno bisogno della vostra praticità nel gestire alcune questioni. Poco romantici, preferite uscire con gli amici che stare con il partner.

Toro

Amici del Toro oggi vi rendete conto che una condizione abitativa vi sta stancando, non prendete decisioni affrettate. Chiedete supporto ad un familiare e andate a divertirvi!

Gemelli

Ottimi i risultati lavorativi per voi amici dei Gemelli. Gli astri vi rendono intraprendenti e attivi, non forzate però alcune questioni delicate.

Cancro

Amici del Cancro, vi aspetta tanto amore per oggi. Seducenti e affascinanti, come non innamorarsi di voi.

Leone

Oggi Leone potrai rilassarti. Una bella energia poi vi accompagnerà per tutta la giornata, sfruttatela per dedicarvi al vostro hobby preferito. Siete adorabili.

Vergine

Vergine, le questioni di cuore sono difficili da gestire, ma un incontro gentile stimolerà la vostra curiosità e potrete se non altro distrarvi. Responsabili e perseveranti anche il sabato, bene così.

Bilancia

Bilancia, il Sole e Mercurio in gemelli lavorano con impegno per il vostro futuro e carriera, ma attenti perché c’è un rivale che si aggira nel vostro campo d’azione.

Scorpione

Non trascuratevi, avrete bisogno di carica, gli astri promettono nuovi amori e viaggi di piacere.

Sagittario

Sesso alla grande per voi, le relazioni stabili litigano per questioni di gelosia, vi sentite insicuri e non riuscite a gestirvi. Siate voi stessi.

Capricorno

Capricorno, oggi vi verrà chiesta una prova d’affetto dal vostro partner, forse ha ragione, siete sempre impegnati nel lavoro almeno per un giorno dedicatevi al rapporto.

Acquario

Scatto di carriera per voi! La coerenza non è il vostro forte, ma quando vi impegnate non vi batte nessuno.

Pesci

Pesci siete brillanti e ammiccanti riuscirete a scatenare il batticuore di prede razionali e fredde.

