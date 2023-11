Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore cercate di chiudere le porte al passato, dovete andare avanti: le idee ci sono, i progetti pure, dovete solo pensare al futuro. Ciò non toglie che a fine giornata possiate dedicarvi alle vostre passioni e al relax.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete tanti problemi, alcuni anche urgenti, da risolvere, ma oggi – sabato 11 novembre – riuscirete nell’impresa, che inizialmente vi sembrerà impossibile.

Gemelli

Cari Gemelli, voi riuscite a lavorare in gruppo e a farvi amare, ma cercate di non sprecare energia. Siete un po’ presuntuosi, a volte egocentrico, quindi dovete placarvi un po’. Prudenza…



Cancro

Cari Cancro, l’ottimismo è cosa vostra: siete positivi, energici, ma oggi dovrete evitare di fare delle scelte importanti. Prima di decidere dovrete riflettere e farlo con calma. Che ne dite di dedicarvi ai vostri hobby per staccare un po’ la spina?

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 novembre 2023), basta con la fretta, dovete imparare a essere riflessivi. La giornata di oggi promette bene, ma la stanchezza in serata si farà sentire eccome…

Vergine

Cari Vergine, avete raggiunto la giusta consapevolezza, ma non potete forzare le cose e avere sempre ragione. Qualcuno proverà a mettervi i bastoni tra le ruote. Non vi curate di loro…

Bilancia

Cari Bilancia, i cambiamenti sono dietro l’angolo, la fortuna è dalla vostra parte. Cercate di approfittare di questo momento anche per fare qualcosa per voi stessi!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete generosi, comprensivi, simpatici con gli altri e chi vi sta vicino vi ama anche per questo. Avete bisogno, però, di rallentare un po’ i ritmi, di evadere dalla routine di sempre e di rilassarvi!

Sagittario

Cari Sagittario, la fortuna è dalla vostra parte, dovete approfittare di questo momento e andare avanti. Bene la forma fisica, ma attenzione alla dieta… Non esagerate.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, chi vi sta vicino un po’ vi invidia e vorrebbe avere la vostra stessa sicurezza. Attenzione alle discussioni, alle polemiche inutili: meglio mantenere la calma e pensare ad altro.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 novembre 2023), sono favoriti i nuovi incontri, saranno fondamentali anche sul lavoro per nuovi progetti. Le opportunità non mancano. Insomma, non potete chiedere di meglio alle stelle in questo periodo dell’anno.

Pesci

Cari Pesci, il cielo promette grandi cose: avete forza, energia e avete capito quello che è davvero importante per voi. Continuate così e non sbaglierete!