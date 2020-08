Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 1 agosto 2020:

Ariete

Siete vogliosi di nuove avventure sentimentali, ma state attenti a non forzare la mano. Prendetevi una pausa, se necessario.

Toro

L’amore può portare novità interessanti, ma non dovete farvi prendere dal nervosismo. Se mantenete la calma, questo weekend avrà in serbo per voi belle sorprese.

Gemelli

Inizia un periodo particolarmente positivo, in particolare per il lavoro e le finanze. Questo weekend si vedranno i primi segnali di un trend che è destinato a durare e darvi molte gioie.

Cancro

Questo weekend non esagerate con il cibo, l’alcol e le feste. Dovete prendervi cura di voi stessi e rilassarvi, senza eccedere.

Leone

In amore i single si sentiranno attratti da più persone e potrebbero avere difficoltà a capire cosa vogliono davvero. Siete pieni di energie, ma per le coppie stabili bisogna fare attenzione ai litigi.

Vergine

Siete il segno più fortunato di tutti oggi in amore. I single potrebbero presto trovare la dolce metà. Anche le coppie riusciranno ad appianare alcuni contrasti sorti di recente.

Bilancia

Le coppie stabili inizieranno a progettare una convivenza per l’autunno, i single dovranno avere ancora un po’ di pazienza: l’amore arriverà, ma non subito. Sul lavoro sta a voi dimostrare quanto valete e non mettervi in disparte.

Scorpione

Comincia un mese interessante in amore, con possibilità di nuove conoscenze. Evitate di voler controllare sempre tutto sul lavoro, e cercate di dare fiducia anche agli altri.

Sagittario

Sentite il bisogno di affetto, ma questo potrebbe spingervi a finire tra le braccia della persona sbagliata. Migliora la situazione per le coppie in difficoltà. Cominciano a vedersi i frutti dei vostri sforzi sul lavoro.

Capricorno

Per i single non sarà la giornata adatta per trovare l’anima gemella, ma novità importanti in questo senso arriveranno nei prossimi giorni. Oggi vi sentirete comunque sereni e prevarranno i sentimenti positivi. Bene il lavoro.

Acquario



Per i single può essere un periodo propizio per trovare nuovi affetti, mentre le coppie stabili inizieranno un periodo di riflessione sulle scelte future. Sul lavoro ve la state cavando bene e non sono in vista particolari scossoni.

Pesci

La giornata sarà ricca di soddisfazioni. Aumentano le possibilità di fare nuove conoscenze in amore. Anche sul lavoro in questo periodo potrebbero venire fuori nuovi e importanti progetti.

