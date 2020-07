Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 8 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko negli ultimi tempi avete portato avanti soltanto le cose che gli altri si aspettavano da voi, dimenticando di fare quello che amate, adesso dovete rivoltare questa tendenza e ritrovare subito un sogno da inseguire senza sosta, riuscirete a convincere anche i più scettici.

Toro

Cari Toro, secondo Branko il giorno nasce con la Luna contraria ma in serata sarà di nuovo amico slittando nel segno dei Pesci, quindi non rinunciate ai programmi stabiliti e non rimandate appuntamenti d’amore, vi riserveranno sorprese anche alle persone sposate da tempo.

Gemelli

Cari Gemelli, siete al massimo anche oggi visto che la Luna in serata si sposta in Pesci e con Nettuno produce un po’ di stress, ma è la prova che vi state dando molto da fare in campo professionale e non tutti capiscono che il mondo però è il regno del business, voi sì. Venere è impaziente di vedere le donne felici.

Cancro

Cari Cancro, rispetto ai transiti ostili quest’oggi la giornata procederà tranquilla, ma bisogna vedere come la pensano gli altri, soprattutto le autorità, con Saturno contro. Ci sarà uno scontro forte e sonoro, Mercurio contro Marte, quadratura diretta, cautela alla guida e in viaggio.

Leone

Cari Leone, con il Sole in Cancro, Mercurio oggi è molto vivo perché stuzzicato da Marte e la Luna rimarrà in opposizione fino a sera secondo Branko, ma anche Urano da un anno in Toro. Questi sono aspetti che ricordano come il vostro anno personale si stia avviando alla conclusione, ci vuole un esame di coscienza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, la Luna in Acquario fino a stasera è utile se dovete impostare nuove cause, tutto fa riferimento all’anno prossimo con Giove in Acquario nel punto giusto per muovere pretese. Siete ancora penalizzati da Venere che non disturba gli amanti ma si intromette tra moglie e marito dove si sa è meglio non mettere il dito perché, quando succede, è catastrofe.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko si parla ancora di Saturno e della sua nave della vita, che ci trascina lontano dal solito posto e dalle noiose complicazioni che registrano le ossa, in quasi tre anni il vostro destino è cambiato, fare finta di niente però non serve a nessuno.

Scorpione

Cari Scorpione, le ore oggi passeranno più in fretta, forse perché siete in apprensione a causa degli aspetti contrastanti tra Luna e Urano, Acquario contro Toro, una combinazione un po’ folle e imprevedibile. Cautela nella salute.

Sagittario

Cari Sagittario, liberatevi dalla pressione interiore. Secondo Branko, è vero che siete un po’ melodrammatici quando parlate dei vostri problemi, ma non insistete. Il ricordo di qualcuno, qualcosa, un posto, è vivo con questa Luna nel cielo.

Capricorno

Cari Capricorno, questa Luna che entra stasera in Pesci grida: tutti al mare, ma vi offre anche due giorni ancora buoni per occuparvi di alcuni aspetti legati al vostro lavoro. Da oggi potete immaginare che sabato inizia a calare in un punto delicato del vostro cielo, Ariete, per questo è meglio programmare da subito il prossimo viaggio.

Acquario

Cari Acquario, un tempo la vostra vita era incredibile, avete preso più di quanto avete dato, ma adesso dovete ricambiare. Lo scambio di natura che in genere vi basta in questa circostanza non sarà così. Urano nel danaroso Toro chiede soldi, sottoscrivete con Mercurio e Marte in contrast. Venere aggiunge doppia fortuna.

Pesci

Cari Pesci, le stelle parlano di affari importanti in questo periodo, non di spesa al supermercato certo, dovete pensare in grande. Nettuno è il vostro pianeta e non assicura tranquillità, ma ha in serbo per voi una bella sorpresa. Un amore dal gusto un po’ aspro come un gelato al limone sarà il vostro quest’estate.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 8 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 8 luglio 2020