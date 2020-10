Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 ottobre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, ottime opportunità a livello lavorativo, sia per chi un lavoro proprio non ce l’ha e sia per chi ce l’ha ma vorrebbe cambiarlo. Se vi è stato affidato un compito gravoso, non temete perché riuscirete a portarlo a termine. Va bene impegnarsi sul lavoro, ma non dimenticate anche di concedervi un po’ di svago e di tempo per voi stessi. Si prevede una serata all’insegna del romanticismo.

Toro

Cari Toro, vi sentite un po’ incompresi e giù di morale. Vorreste che chi vi circonda e vi vuole bene vi sia più vicino, ma non sempre tutti possono essere d’accordo con le vostre scelte. Ci vuole pazienza. Trascorrete un po’ di tempo in più con i vostri familiari e dedicatevi maggiormente alla cura del corpo e all’attività fisica.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, nella giornata di oggi secondo l’oroscopo di Branko è arrivato il momento di guardarvi intorno e cercare qualcosa di meglio in ambito professionale. Il tempo passa e se volete dare una svolta alla vostra carriera dovete farlo adesso. Osate e credete di più in voi stessi. Bene i sentimenti: dopo lo stress della giornata, troverete conforto tra le amorevoli braccia del partner.

Cancro

Cancro, oggi si completa per voi un periodo davvero complesso: per fortuna adesso intravedete la luce in fondo al tunnel. Dovete essere maggiormente convinti delle vostre opportunità e capacità, perché in fondo non avete nulla in meno degli altri. Per cui portate avanti con entusiasmo i vostri progetti. In amore evitate tensioni con il partner: non trascurate la vostra metà, come forse avete fatto ultimamente per via dei tanti impegni.

Leone

Leone, giornata complessa e segnata da parecchie discussioni. Un periodo non fortunato un po’ in tutti i campi: i single è bene che restino al posto loro, perché non è il momento migliore per conoscere nuove persone. Chi invece ha già una relazione stabile deve essere maggiormente comprensivo nei confronti del partner. Possibili scontri con i colleghi.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero ricca di piacevoli novità e fruttuosa. Approfittatene perché le stelle vi sorridono. In amore ci sono ottime possibilità di successo, in particolare per i single che potranno conoscere qualcuno di speciale. Le coppie che hanno vissuto momenti di tensione con il partner ritroveranno il sorriso. Potrebbe addirittura arrivare una promozione sul lavoro.

Bilancia

Amici della Bilancia, attenzione perché in questo mercoledì dovrete fare i conti con tensioni e discussioni di non poco conto. Cercate comunque di andare dritti per la vostra strada: se siete single datevi da fare per conoscere qualcuno. Non è detto che non possa trasformarsi in qualcosa di speciale. Le coppie dopo un periodo buio possono finalmente chiarirsi. Sul lavoro ci sono varie questioni che vi rendono nervosi.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata positiva: le cose vanno bene e potete così tirare un respiro di sollievo. I single troveranno una bella intesa con qualcuno che potrebbe diventare davvero speciale. Sta a voi giocarvi bene le vostre chances. Sul lavoro è il momento di recuperare il tempo perduto.

Sagittario

Amici del Sagittario, giornata secondo l’oroscopo di Branko durante la quale dovrete affidarvi ai saggi consigli di chi vi vuole bene. D’altronde non potete sempre pensare di averla vinta e di potercela fare da soli. Se siete single qualche vostro amico potrebbe presentarvi nuove persone. Le coppie stabili potranno vivere momenti di tensione con il partner: siate più comprensivi e abbiate pazienza. Buona intesa con i colleghi.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata nella quale dovrete fare i conti con problemi e difficoltà. D’altronde le cose da risolvere non mancano. Se siete single non ve la sentite di rimettervi in pista e cerare una nuova relazione: preferite stare un po’ da soli e in fondo fate bene. Le coppie stabili vivono un periodo di sofferenza e tensione con il partner. Parlatevi e chiarite. Sul lavoro alcuni progetti procedono a rilento.

Acquario

Amici dell’Acquario, giornata molto produttiva per il vostro segno. Avete tanti impegni da realizzare e questo può essere il momento giusto per togliervi un po’ di pensieri dalla testa. Se siete single non abbiate fretta di conoscere una nuova persona. Tempo al tempo. Sul lavoro dovete essere maggiormente prudenti in ciò che fate.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko oggi si prevede una giornata davvero soddisfacente e piena di belle novità. Le stelle vi assistono. I single sono finalmente disposti a conoscere nuove persone. Le coppie stabili possono chiarire incomprensioni con il partner. Non dimenticate di ritagliarvi un po’ di spazio per voi stessi. Qualche piccola difficoltà sul lavoro.

