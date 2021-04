Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 7 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, approfittate di questa giornata positiva per portare avanti i vostri progetti. Siete ben inspirati e creativi, per cui potete portare a casa qualcosa di speciale. Grandi conquiste sentimentali in arrivo, anche sul posto di lavoro, avete un fascino fuori dal comune. Ponetevi obiettivi alla vostra altezza.

Toro

Amici del Toro, evitate di voler fare i furbetti, specie per evitare lungaggini burocratici o per risolvere fastidiose questioni legali. Giocate pulito e se avrete ragione otterrete giustizia. Per fortuna l’amore vi appaga e va a gonfie vele: cercate di non riversare sul partner il vostro stress.

Gemelli

Amici dei Gemelli, si respira secondo l’oroscopo di Branko aria fresca dalle vostre parti. Un nuovo amore appena iniziato vi ha fatto spuntare un sorriso a 32 denti. Chi è ancora single, invece, potrà fare presto piacevoli e fortunati incontri. Bene anche il lavoro e i rapporti familiari. Preparatevi a notti di passione.

Cancro Cari Cancro, i problemi in questo periodo non sono mancati, ma grazie all’aiuto della vostra famiglia, li avete superati. Sul lavoro, più avete responsabilità importanti, più gravosi saranno i compiti da risolvere. Buone opportunità per costruttori e commercianti di proprietà.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko siete sempre molto franchi e sinceri nei vostri giudizi, ma questo a volte può portarvi a scontravi con qualcuno, che non apprezza molto la vostra trasparenza. Non trascurate la cura del fisico e la salute, allenandovi e mangiando bene. In aumento i guadagni.

Vergine

Cari Vergine, avete tanti progetti in mente che non vedete l’ora di realizzare, ma per farlo servono consistenti capitali e guadagni. Un incontro, anche casuale, potrebbe trasformarsi in una relazione seria e di lunga durata. Dimostratevi per come siete, con pregi e difetti, senza fingere.

Bilancia

Amici della Bilancia, sul fronte lavorativo siete molto apprezzati da colleghi e superiori. D’altronde la qualità e l’impegno pagano sempre. In amore una relazione nata da poco potrà trasformarsi presto in qualcosa di speciale. Dovete avere solo un po’ di pazienza. Sul lavoro fate dei viaggi per chiudere accordi importanti.

Scorpione

Amici dello Scorpione, quando si tratta di affari e di proprietà non vi potete fidare di nessuno, nemmeno dei parenti, ma solo del vostro istinto. Oggi però, 7 aprile 2021, può essere un giorno propizio per chiudere accordi importanti. L’impegno paga sempre, ora è il momento di raccogliere i frutti.

Sagittario

Amici del Sagittario, ci sono tante importanti occasioni che si presenteranno alla vostra porta e che sarà meglio cogliere al volo. Siete carichi e vogliosi di dimostrare a tutti il vostro valore. Date il massimo, i risultati non tarderanno ad arrivare. In amore attenti a qualche provocazione da parte del partner.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko questo non è certo un periodo fortunato per il vostro segno. Sembra quasi che la dea bendata abbia deciso di voltarvi le spalle. Ci sono inoltre da risolvere vari problemi finanziati ed economici. Se dovete fare investimenti importanti, meglio attendere tempi migliori.

Acquario

Amici dell’Acquario, con voi è impossibile annoiarsi o non essere di buon umore: siete solari, sempre con la battuta pronta e di compagnia. Tutte qualità utili anche in amore, soprattutto se c’è una persona che volete conquistare. Avete un gran fascino, per cui nulla vi è impossibile.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko di oggi state con le orecchie ben aperte di questi tempi perché presto potrebbero arrivare ottime opportunità lavorative da cogliere al volo. Avete un ottimo sesto senso, grazie ad Urano, per cui riuscirete a distinguere le occasioni propizie e quelle da scartare. Venere inoltre vi aiuta sul fronte dei guadagni e delle relazioni.

