Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, attenzione al denaro: cercate di non sperperare inutilmente e male i vostri risparmi, altrimenti potreste poi trovarvi in seria difficoltà. Portate avanti quindi acquisti mirati e ben ponderati, per investire al meglio i vostri soldi. Avete l’esperienza e la maturità per ponderare bene gli investimenti.

Toro

Cari Toro, secondo Branko chi è ancora sopra i libri, magari alle prese con l’esame di maturità, deve dare il massimo per farsi trovare pronto. Impegnatevi ma siate disponibili anche al confronto e allo studio con gli altri, facendo gioco di squadra.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Branko dovete definire chiaramente i vostri obiettivi, soprattutto dal punto di vista lavorativo, prima di capire quale strada intraprendere. Se avete un sogno, inseguitelo senza problemi. In amore qualcuno potrebbe vivere una doppia storia contemporaneamente e decidere di trascorrere del tempo insieme all’amante.

Cancro

Cari Cancro, se state affrontando un periodo complesso per il vostro stato d’animo, è arrivato il momento di fare qualcosa per cambiare rotta. Affidatevi ai saggi consigli di qualcuno che vi conosce bene e vi vuole bene. Per chi ha conosciuto da poco una persone, potrebbe essere il momento di costruire insieme qualcosa di importante.

Leone

Cari Leone, sul lavoro potreste fare un grande passo in avanti e farvi notare dalle persone che vi circondano. Questo vi aprirà nuove strade e opportunità di carriera finora inesplorate. In amore le coppie a lungo termine potranno sperimentare qualcosa di importante, come la convivenza o progettare un matrimonio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, secondo Branko l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente favoriti per quanto riguarda gli affari e le intuizioni negli investimenti. Potrebbe essere il momento giusto per comprare casa o comunque progettare qualcosa di importante. Chi vive una relazione stabile o è sposato dovrebbe ascoltare maggiormente i consigli del partner.

Bilancia

Cari Bilancia, i problemi dal punto di vista finanziario non mancano, ma voi se sarete oculati riuscirete a fare investimenti seri e mirati che vi permetteranno di ritrovare una stabilità economica oggi un po’ perduta. Sul lavoro siete sempre molto apprezzati per la vostra esperienza e la capacità di risolvere i problemi. Affrontate le difficoltà con entusiasmo.

Scorpione

Cari Scorpione, chi cerca lavoro potrebbe finalmente ricevere un’opportunità interessante per il proprio futuro. La luce in fondo al tunnel dunque è vicina, serve solo un po’ di ottimismo e tanta buona volontà. Una nuova serenità che vi permetterà di essere romantici e affettuosi come un tempo nei confronti del partner.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi se avete un progetto ambizioso da portare avanti, è il momento di realizzarlo con entusiasmo. Per farlo però avrete bisogno di soldi, per cui fate sì che qualcuno di facoltoso vi aiuti. Sul lavoro se riuscirete a completare un impegno importante guadagnerete molti punti agli occhi di colleghi e superiori. Migliora la salute.

Capricorno

Cari Capricorno, con la vostra onestà e sincerità, oltre alla vostra bravura, riuscirete a guadagnare tanti punti dal punto di vista professionale. Sviluppi importanti per la vostra carriera. Possibile invece qualche tensione in amore: il partner potrebbe mettervi di fronte a una dura realtà.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko è il momento giusto per sistemare cose e questioni che non vanno. Il momento di restaurare, in tutti i sensi, dalla casa se ci sono dei problemi, fino al vostro cuore. Se ci sono state tensioni con il partner, parlatevi e cercate di chiarire.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko dovreste affidarvi a qualcuno di competente per risolvere problemi di natura fiscale ed economica. Andate avanti per la vostra strada ma senza scialacquare il vostro patrimonio. Tanta energia per superare ostacoli professionali e tensioni in amore.

