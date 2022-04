Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 6 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, ci sono dei problemini e degli ostacoli da superare nella sfera sentimentale, soprattutto legati alla famiglia. Cercate di mantenere la calma e di non alimentare ulteriori tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, siete creativi e geniali, ma non dovete essere troppo severi con gli altri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, dovete fare chiarezza in amore, non potete dire sempre di sì e poi avere tanti dubbi. Il sereno tornerà, prima o poi. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di seguire la squadra e di aiutare chi ne ha bisogno.

Gemelli

Cari Gemelli, dovete lasciarvi andare all’amore e alle belle emozioni, meglio evitare litigi, rancori o ripensamenti. Seguite il cuore. Per quanto riguarda il lavoro, meglio mantenere la calma e fare tutto passo dopo passo.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore dovrete mantenere la calma, non potete dire sempre quello che pensate perché potreste ferire le persone che vi sono accanto. Per quanto riguarda il lavoro, il supporto non vi manca, ma a volte vi sentite soli.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 aprile 2022), in amore cercate di usare di più l’immagine, di spezzare con la quotidianità di sempre e di lasciarvi andare alle grandi emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, siete molto diplomatici, nelle prossime ore riuscirete a risolvere i problemi.

Vergine

Cari Vergine, basta con la pigrizia, dovete ritornare a sognare e a ritrovare la sensibilità che vi appartiene. Capitolo lavoro: non è il momento giusto per organizzare viaggi. Tranquilli: la fortuna gira…

Bilancia

Cari Bilancia, siete molto creativi in amore, romantici più del solito e tutto procede a gonfie vele. Per quanto riguarda il lavoro, fate bene a viaggiare con la fantasia, ma ricordate che vivete nella realtà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, nelle prossime ore dovrete mantenere la calma, solo con la pazienza scoprirete belle persone, tempo al tempo. Per quanto riguarda il lavoro, dovete condividere con gli altri le vostre idee e assumervi più responsabilità. Coraggio!

Sagittario

Cari Sagittario, avete finalmente ritrovato il giusto equilibrio in amore, ma ricordate che non potete dire sempre quello che pensate perché a volte con le parole, pungenti e spigolose, ferite le persone. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di dare spazio ai vostri progetti e all’ambizione.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete spensierati, positivi e generosi come non mai e questo favorirà le relazioni sentimentali. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di ritrovare la giusta motivazione e di avere un atteggiamento propositivo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 6 aprile 2022), dovete mantenere la calma perché potreste perdere il controllo della situazione e chiudere un rapporto. Lavoro? Cercate di avere pazienza e di sviluppare al meglio i progetti che avete in mente.

Pesci

Cari Pesci, cercate di approfondire, di darvi da fare e di evitare i litigi perché le persone devono accettarvi così come siete. Per quanto riguarda il lavoro, andate avanti con i progetti: avete tante responsabilità, ma prima o poi arriveranno belle soddisfazioni.