Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 5 agosto 2020:

Ariete

Cari Ariete, la Luna piena è molto passionale quest’oggi per quegli amori di sempre ma anche per i nuovi arrivi, influssi importanti anche per le amicizie, ultimo giorno di Mercurio in cancro, da domani amico e confidente in Leone, segno della fortuna. Per essere felici bisogna partire.

Toro

Cari Toro, la Luna piena in Acquario influenza i rapporti con i colleghi e l’ambiente circostante, ci sarà un’agitazione considerevole attorno a voi, da domani Mercurio negativo in Leone per pochi giorni, rimandate le operazioni finanziarie importanti.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko questa Luna piena insieme a Venere e Marte, con il surplus di Mercurio più attivo che mai vi rendono a prova d’amore, è impossibile non volervi bene, considerate questa come una giornata che anticipa il Ferragosto, arrivano anche importanti entrate economiche.

Cancro

Cari Cancro, la presenza di Venere nel segno per così tanto tempo con Marte stabile in Ariete si fondono con questa bella luna piena in Acquario, dando inizio alla vostra estate d’amore. Precede Venere che entra in Cancro da venerdì, non solo l’amore, ma anche lo stimolo professionale si amplificherà.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko la spinta della Luna piena quest’oggi vi metterà di malumore, non rispondete alle provocazioni, neanche alle critiche in campo professionale, potreste dire qualcosa di cui pentirvi in seguito. Da domani Mercurio arriva nel segno e la Luna va in Pesci, tutto sarà più facile.

Vergine

Cari Vergine, Giove vi rende più giovanili, avete tanta voglia di fare, anche gli over 60, non vi ferma certo l’età. Siete tra le preferenze dei vecchi pianeti, nel lavoro nessuno potrà ostacolarvi né tanto meno superarvi, la Luna piena non è il massimo per la salute, a un certo punto vi metterà in difficoltà e dovrete attendere fino a venerdì, con l’arrivo di Venere splendente, per innamorarvi ancora.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko la Luna piena aiuta i giovani e le persone sole a trovare l’amore, provoca incontri interessanti, tra i coniugi di vecchia data è importante sfruttare i raggi della passione quest’oggi, la poesia si è spenta di recente, datele una botta di vita. Ultimo influsso di Mercurio negativo.

Scorpione

Cari Scorpione, quest’oggi è difficile prevedere quanto denaro perderete con queste fasi lunari d’agosto, il Sole in Vergine vi spinge a seguire attentamente ciò che entra e ciò che esce dalle vostre tasche. La Luna piena splende in amore, tra una settimana ultimo quarto andrà a rovistare un po’ dappertutto.

Sagittario

Cari Sagittario, sarà un piacere sentirvi di nuovo cantare in amore e per amore, dopo tutto il tempo trascorso dietro ai soldi e alla carriera. Gran parte dell’anno è stato tempestato di problemi soprattutto da parte della famiglia, ma con Sole in Leone è tempo di splendere di nuovo.

Capricorno

Cari Capricorno, quando nel cielo prevale l’elemento di fuoco non siete sempre a vostro agio. Secondo Branko, quest’oggi sarete a corto di pazienza, potrebbe scapparvi qualche parola di troppo che potrebbe compromettere l’equilibrio dei vostri rapporti, soprattutto in casa. Luna piena nel campo dei soldi, fioccano occasioni.

Acquario



Cari Acquario, potete stipulare patti importanti in questo periodo, prendere dei nuovi lavori, siete protetti dalla Luna piena nel segno, provocatoria perché contrastata da Urano ma con Mercurio ancora nel posto giusto potrete concentrarvi sull’obiettivo e concludere prima del previsto.

Pesci

Cari Pesci, l’influsso di Mercurio dal Cancro vi aiuta a capire le questioni di casa, da domani passa in Leone e si prepara a due settimane di fuoco. Come sapete apparire voi davanti all’amore nessuno mai, il bel sentimento tornerà protagonista del mese.

