Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko i transiti sono un po’ disordinati quest’oggi, con questa fiamma che può diventare un incendio domani con la Luna piena nel segno, Venere è ancora in trigono e Marte sottomessa alla volontà della persona amata, siete una sorpresa per chi vi incontra per la prima volta, Mercurio scorpioncino vi fa andare in fondo alle questioni.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko qualcuno oggi potrebbe accusarvi di essere egoisti, forse il coniuge o comunque qualche parente, persone a voi care, non badate alle loro parole e tenete sotto controllo le vostre, ormai questo Mercurio opposto in Scorpione crea soltanto dissapori, dovreste esserci abituati. Venere ostinata dal Leone non migliora l’atmosfera domestica, ma non può impedire alla Luna in Pesci di vivacizzare la vostra vita sociale.

Gemelli

Cari Gemelli, settembre si conclude con la Luna in Pesci congiunta a Nettuno, un finale che non promette proprio tranquillità, semmai scintille, se oggi non ve la sentite di agire, allora rimandate a domani senza troppi dubbi, quando la Luna sarà in Ariete. Venere sostiene le vostre azioni con una buona dose di fortuna che dovete sfruttare anche in famiglia, per le questioni che richiedono l’intervento di specialisti.

Cancro

Cari Cancro, questa Luna in Pesci passerà velocissima in Ariete e si presenta oggi con un’ottima opportunità per le vostre finanze. Secondo l’oroscopo di oggi di Branko, al vostro successo contribuisce in modo diretto Venere in Leone che vi stimola ad andare avanti oltre le speculazioni. La vita privata lasciatela da parte, anche se con questa Luna non potete sfuggire all’amore.

Leone

Cari Leone, anche le tempeste più buie passano come tutto nella vita, questa Luna in Pesci è già dalla vostra parte e vi difende da Mercurio nemico che provoca inquietudini in famiglia. Venere splende alta nel segno e infiamma la sfera sentimentale con un amore che coinvolge.

Vergine

Cari Vergine, Venere è alle porte del vostro segno, molto presto vi regalerà la possibilità di ringiovanire il rapporto coniugale, oggi però arriva l’opposizione di Luna in Pesci, un influsso che può infastidire soprattutto le donne del segno che registrano irregolarità, anche gli uomini saranno irrequieti. Mercurio pensa alla vostra fortuna, la sfera finanziaria è protetta da Giove che crea una situazione costruttiva per la vostra carriera.

Bilancia

Cari Bilancia, nel vostro sguardo c’è una piccola ombra che nasconde un segreto desiderio di ribellione, le previsioni per la vita pratica non sono male secondo Branko, l’unico problema al momento sono le collaborazioni. Luna in Pesci spegne il fuoco delle polemiche, evitate la stessa tentazione anche domani quando il fuoco si riaccende con la luna piena. Venere facilita le nuove amicizie.

Scorpione

Cari Scorpione, quella di oggi è una giornata di emozioni per voi soprattutto nei rapporti professionali e anche nella vita privata, i prossimi giorni dovranno gestire una corrente innovativa che vi spinge e vi trascina verso nuove direzioni. Luna in Pesci chiude bene il mese e vi fa vedere l’oceano che si apre davanti a voi anche in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di oggi l’ambiente domestico e la famiglia compresi i parenti sparsi per il globo saranno temi delicati per voi, toccati da una Luna in Pesci che chiude il messe con qualche discussione accesa. Domani potrete vivere la Luna piena con Marte e Venere intensamente, sarà un tris d’amore e passione, potreste innamorarvi a vista.

Capricorno

Cari Capricorno, quello di oggi è un giorno adatto per farsi valere nel lavoro, la Luna crescente in Pesci favorisce gli incontri verbali e anche le questioni scritte, chiedete qualcosa in più a livello economico, non vi potranno dire di no, Venere è sempre più vicina alla Vergine da dove fabbrica denaro per voi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko il Sole in Bilancia aiuta a mostrare le vostre qualità se cercate una nuova occupazione, una nuova strada se siete liberi da qualsiasi vincolo, la prossima settimana ci sarà una Luna molto efficace nel settore delle trasformazioni che porterà occasioni importanti per la vostra carriera seppur faticose. Marte entusiasta vi spinge tra le braccia di una persona che vi interessa ed è solo l’inizio.

Pesci

Cari Pesci, serve questa magnifica Luna nel segno per chiudere con gioia questo mese di settembre e mettere in ordine le questioni pratiche, è necessario definire le competenze con i soci, approfondire i progetti e i programmi. Avete il prezioso aiuto di Mercurio per fare ordine con carte e faccende legali prima che Venere passi in Vergine. Amore non è solo tenero come piace a voi ma anche fonte di nuova vita.

