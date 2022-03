Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 30 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale vi sentite troppo sicuri di voi stessi e pieni delle vostre capacità. Forse avreste bisogno di staccare un po’ la spina e farvi un bagno di umiltà. Rischiate altrimenti di essere ossessivi sul lavoro, e qualcuno potrebbe pensare che siete diventati pesanti. In ogni caso gli sforzi saranno ripagati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi è una giornata nella quale ci sarà tanto da lavorare, rimboccatevi le maniche, ma d’altronde lo stress e l’impegno non vi spaventano. La fortuna è dalla vostra parte. Anche se non vorrete subito ripagati per il vostro impegno.

Gemelli

Cari Gemelli, se c’è una persona che vi piace, lasciatevi andare senza paura. Che avete da temere? Soprattutto se siete single, cogliete al balzo l’occasione e dichiaratevi. Seguite di più il vostro istinto e ciò che dice il cuore, al quale come sapete non si comanda.

Cancro



Cari Cancro, i nuovi incontri sono favoriti. Potete risollevare la vostra autostima e crescere in fiducia. Chi vi sta intorno crede nelle vostre capacità e voi non dovete deludere le persone più importanti della vostra vita. Ma in primis dovete essere voi a credere in voi stessi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), se avete degli obiettivi da raggiungere, non perdete tempo inutilmente e rimboccatevi le maniche. Concentratevi maggiormente e rimboccatevi le maniche. Potrete trovare un certo equilibrio, ma dovete avere pazienza.

Vergine

Cari Vergine, siete molto creativi, anche più del solito. Sul lavoro avete tanti impegni e responsabilità, ma forse dovreste staccare un po’ la spina e concentrarvi su ciò che davvero conta. Prendetevi del tempo per voi stessi e per l’anima gemella. Preparatevi a vivere grandi emozioni e accogliete l’amore a braccia aperte.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è un periodo d’oro per voi. Non accettate consigli e avete la sensazione di poter decidere tutto da soli. Ma forse dovreste aprirvi maggiormente al confronto con gli altri e ascoltare chi vi vuole bene. A volte usate parole molto dure e potreste ferire chi vi circonda. Contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potreste avere a che fare con una persona molto più testarda di voi che vi terrà testa. Cercate di venire a più miti consigli e trovare un accordo. Evitate di mettervi in sfide e discussioni. A volte le cose accadono a prescindere dalla nostra volontà e voi dovete accettarlo.

Sagittario

Cari Sagittario, non riuscite a lavorare bene in gruppo perché non vi trovate in perfetta sintonia con chi vi circonda e con i colleghi. Eppure un lavoro riesce bene quando è fatto da una squadra e non da singole monadi. Prendete iniziativa e trovate un punto di accordo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete paura del futuro, perché avete tanti impegni e responsabilità e l’ansia vi pervade. Inoltre avete degli obiettivi ben chiari da raggiungere, e non potete fallire. Cercate di restare con i piedi per terra e non eccedere nell’entusiasmo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 30 marzo 2022), siete in ottima forma e si vede, anche l’umore ne beneficia. Si può dire che la vita vi sorride. Avete trovato un giusto punto di equilibrio. Vi sentite realizzati, anche se qualche dubbio continua a pervadervi. In amore chiudete con il passato e guardate al futuro con entusiasmo.

Pesci

Cari Pesci, con questa Luna così positiva potete guardare con ottimismo ai vostri impegni e ottenere qualcosa di speciale. Siate meno sognatori e più con i piedi per terra. Lasciatevi andare, specie se state conoscendo una nuova persona, solo quando ne siete pienamente convinti. Confidatevi nel profondo solo con le persone con le quali pensate davvero di poter essere sinceri e che contano per voi.