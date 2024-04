Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 aprile 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 aprile 2024:

Ariete

Cari Ariete, sarà una giornata piena di energia e favorevole soprattutto per viaggiare, sia per lavoro sia per piacere. Assaporate aria nuova vi farà più che bene. Al via un periodo di grande successo!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi attendono parecchi compiti in queste ore d’aprile ma non dovete avere paura, riuscirete a risolvere tutto alla grande! Se volete stare ancora meglio chiedetevi cosa volete e cercate di capire come andarlo a prendere.

Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in buona posizione in queste ore favorirà il lavoro e tutto ciò che riguarda la comunicazione. Forse dovreste dormire un po’ meglio, c’è qualcosa che vi preoccupa… Cercate di capirlo quanto prima. Dovete approfondire.

Cancro

Cari Cancro, in questi giorni vi sentite più vivaci del solito, approfittatene per fare una richiesta. L’autostima sta crescendo, altra notizia splendida.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 aprile 2024), la giornata potrebbe risultarvi un po’ “scomoda” sotto diversi aspetti ma nulla di preoccupante, affrontate una cosa per volta e tutto si risolverà. Pensate anche alla vostra salute.

Vergine

Cari Vergine, dovete fare le cose con calma. Dovete allontanare tutto lo stress. Caricarvi di compiti non vi faciliterà la “missione”. Se avete bisogno di parlare con qualcuno per sfogarvi, o confidarvi, scegliete bene la persona… Non tutti sono adatti ad ascoltare.

Bilancia

Cari Bilancia, le stelle consigliano di prendere con le pinze tutto ciò che accadrà e verrà detto in queste ore di inizio aprile, potreste rimanere delusi o assistere ad un risultato che non è come vi aspettavate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, lasciatevi trasportare dai sogni senza concentrarvi troppo sugli impegni quotidiani. Ogni tanto serve evadere dalla realtà, in questo modo si può superare meglio una brutta giornata. Coraggio.

Sagittario

Cari Sagittario, state vivendo un periodo armonioso e positivo, mano a mano dovete eliminare le cose negative della vostra vita. Prendetevi più cura della salute, vi state trascurando un po’ troppo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sono in arrivo sorprese e belle notizie. Se potete staccare dalla routine bene, altrimenti resistete fino all’inizio della prossima settimana. Avete bisogno di relax.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 3 aprile 2024), nel corso delle prossime ore potreste sentirvi limitati dalle decisioni degli altri e questo vi farà arrabbiare, cercate di mantenere la calma. Trovate un po’ di tempo per rilassarvi.

Pesci

Cari Pesci, Giove vi donerà ispirazione e intuizioni, concentratevi su un problema che vi blocca e grazie al favore delle stelle riuscirete a trovare una buona soluzione.