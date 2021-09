Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 29 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, sentite che vi manca qualcosa. Cercate nuovi stimoli, ma andateci sempre con i piedi di piombo. Giorni importanti per quanto riguarda le questioni familiari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il lavoro si conferma il vostro punto forte. In arrivo guadagni inattesi. In amore siete invincibili: approfittatene.

Gemelli

Cari Gemelli, giornata ideale per concludere alcuni affari finanziari. Anche in amore finalmente le cose stanno per cambiare: fate tesoro degli errori commessi in passato per non sbagliare più in futuro.

Cancro



Cari Cancro, state attraversando un periodo non facile sia dal punto di vista professionale che sentimentale. Non disperate, rimboccatevi le maniche e vedrete che presto arriveranno buone notizie.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 settembre 2021), è arrivato il momento di chiarire alcune situazioni familiari, ma fate attenzione: il vostro nervosismo potrebbe peggiorare le cose. Ottime opportunità sul lavoro.

Vergine

Cari Vergine, siete inquieti, ma questo potrebbe aiutarvi a studiare nuovi affari. In amore le cose ancora non vanno: non abbiate fretta di trovare l’anima gemella e approfittatene per stare soli o trascorrere una serata con qualche amico.

Bilancia

Cari Bilancia, avrete diverse incomprensioni sul luogo di lavoro. Questo vi farà stare male, come è nella vostra indole. Pazientate, il weekend andrà meglio.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, subirete un po’ di stress: niente di paragonabile a quello che avete già vissuto l’estate scorsa. Diverso il discorso in amore dove sapete quello che volete ottenere: allora andatevelo a prendere.

Sagittario

Cari Sagittario, siete all’inizio di un nuovo, scintillante, periodo. Dal punto di vista professionale le cose iniziano a ingranare, vedrete che presto i successi arriveranno anche in amore.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi vivrete un po’ di confusione nell’ambiente di lavoro. Anche in amore le cose non vanno come devono. Cosa fare? Aspettate ancora qualche giorno e vedrete che a ottobre le cose miglioreranno.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 29 settembre 2021), avrete la possibilità di partire per un lungo viaggio di lavoro. La domanda è: ne avete veramente voglia? In amore siete impazienti, ma non è ancora il momento di spingere sull’acceleratore.

Pesci

Cari Pesci, periodo poco romantico per voi. Approfittatene per dedicarvi al lavoro o allo studio, dove potrete avere le vostre soddisfazioni. Dal punto di vista professionale, le soddisfazioni non mancheranno di certo.

