Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 28 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, cielo interessante per l’amore, se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? Cosa avete da perdere? Per quanto riguarda il lavoro, una vostra proposta potrebbe essere accettata.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in amore è meglio non tirare troppo la corda, ultimamente c’è stato qualche battibecco di troppo. Per quanto riguarda il lavoro, sono favorite le nuove collaborazioni.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi, 28 dicembre, potreste fare la conoscenza di una persona carina. Non restate chiusi in casa. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di definire bene i termini di un accordo.

Cari Cancro, stelle intriganti per l’amore, se da poco avete conosciuto una persona carina portate avanti la frequentazione. Lavoro? Attenzione alle spese di troppo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 dicembre 2022), se con il partner c’è qualcosa che non va, siate chiari e non lasciate che qualche malinteso mini la serenità della coppia. Per quanto riguarda il lavoro, c’è aria di novità.

Vergine

Cari Vergine, stelle interessanti per chi vuole mettersi in gioco e riscoprire dei sentimenti autentici. Per quanto riguarda il lavoro, non tergiversate ma valutate bene i termini di un accordo.

Bilancia

Cari Bilancia, stelle interessanti per l’amore ma non chiudetevi in casa, piuttosto cercate di allargare la cerchia dei vostri contatti. Per quanto riguarda il lavoro, non date adito ad inutili polemiche.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, se vi interessa una persona perché non vi fate avanti? I nuovi incontri nel corso delle prossime ore avranno una marcia in più. Per quanto riguarda il lavoro, non fatevi spaventare dalle responsabilità.

Sagittario

Cari Sagittario, se desiderate mettervi in gioco questo è il momento giusto per riscoprire la bellezza di un’emozione sincera, un recente incontro potrebbe essersi rivelato prezioso. Novità in arrivo per gli affari.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, finalmente in amore è tornato il sereno, organizzate con il partner qualcosa di piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, non date adito a polemiche ma pensate all’obiettivo e andate avanti per la vostra strada.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 28 dicembre 2022), stelle interessanti per l’amore, le coppie che nasceranno a breve avranno una marcia in più! Lavoro: non è il momento di fare passi azzardati, cercate piuttosto di capire quali sono le vostre reali necessità.

Pesci

Cari Pesci, avete voglia di innamorarvi e questo cielo invita a darsi da fare! Mi raccomando però, non rimuginate su ciò che è stato. A lavoro la stanchezza si farà sentire.