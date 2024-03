Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale avrete voglia di dare una svolta alla solita routine, di lanciarvi in un’avventura, di fare una follia. D’altronde non si può sempre essere corretti e pudichi. Sul lavoro siete troppo maniacali. Volete avere il controllo di tutto e la precisione assoluta, invece dovreste accettare qualche piccolo imprevisto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questo periodo siete davvero produttivi e in splendida forma. Potete togliervi grandi soddisfazioni e portare a termine un progetto importante. Purtroppo sul lavoro non siete apprezzati e valorizzati come meritereste, ma gli applausi arriveranno.

Gemelli

Cari Gemelli, parlate chiaro e non tenetevi tutto dentro. Non serve a niente, anzi la sincerità e l’onesta pagano. Evitate ambiguità che possono mettervi in cattiva luce e splendete di luce riflessa. In amore a volte siete troppo plateali. Non è necessario essere così espliciti nel manifestare i propri sentimenti.

Cancro

Cari Cancro, avete davvero poca fiducia in voi stessi e nelle vostre capacità. Addirittura ne hanno di più gli altri! Perché credete così poco nelle vostre virtù? Questo problema di autostima potrà essere risolto grazie ad un incontro casuale ma che stravolgerà la vostra vita.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 27 marzo 2024), potete fare un importante passo in avanti in questi giorni, e vedrete che ne uscirete vincitori. Non vi dovete scoraggiare. Solo così supererete le difficoltà. Seguite maggiormente il vostro istinto e non rimarrete delusi.

Vergine

Cari Vergine, siete molto creativi e questa cosa vi sorprenderà, ma forse al momento è meglio essere un po’ più selettivi e razionali. Tenete i piedi per terra e ragionate su quello che c’è da fare. La fortuna è dalla vostra parte, preparatevi a vivere una grossa emozione.

Bilancia

Cari Bilancia, in questo periodo siete totalmente concentrati su voi stessi e non volete che nessuno vi dica cosa dover fare. Rischiate però di urtare la sensibilità di chi vi circonda. Qualcuno a cui tenete potrebbe avere una reazione esagerata, e questo vi farà soffrire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, preparatevi a vivere emozioni forti, soprattutto se avete a che fare con persone più testarde di voi. Non potete credere di avere sempre ragione, dovete ammettere di poter sbagliare e vedrete che già così le cose andranno meglio.

Sagittario

Cari Sagittario, chi lavora in team può avere a che fare con qualcuno che non è pienamente integrato nel gruppo e non fa squadra. Se avete un ruolo di responsabilità, sarà vostro compito farlo andare d’accordo con gli altri. Siate meno rigidi e premiate l’originalità. Siete stanchi di dover occupare di qualsiasi cosa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sapete bene cosa volete e dove volete arrivare. I vostri obiettivi sono lì davanti, dovete fare un ultimo sforzo per raggiungerli. Cercate però di non peccare di eccessivo entusiasmo e ottimismo, bisogna anche saper accettare e riconoscere i propri limiti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 27 marzo 2024), la vita finalmente vi sorride e potete puntare in alto. Cercate un giusto equilibrio tra la vostra voglia di fare e la necessità di essere concreti. Non sprecate le vostre energie in cose futili.

Pesci

Cari Pesci, con la Luna nel segno potete conquistare una persona che vi piace e in generale l’amore sarà protagonista, anche per le coppie di lunga data. Dovete però scendere dalle nuvole ed essere più concreti. Fate bene a confidarvi, ma scegliete le persone giuste e affidabili con cui farlo. Non dite nulla di troppo o più di ciò che serve, potreste poi pentirvene.