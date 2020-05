Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 maggio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi mercoledì 27 maggio 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo Branko sapete convincere gli altri che avete ragione, non create nemici però cercando di stravincere. Da domani inizia ad osservarvi da vicino un nuovo intruso, Mercurio in Cancro. I disguidi che crea anche nelle finanze non sono gravi, ma quando sarà opposto anche Saturno e quadrato Marte… si salvi chi può!

Toro

Cari Toro, secondo Branko esistono lune giuste e lune come quella di oggi che in Leone non si può definire tranquilla e amica, arriva come una furia in casa vostra creando disordine e voi andate in tilt. Tutto succede per la quadratura con Urano, anche da domani, non createvi problemi per le finanze, Mercurio assume l’aspetto migliore per voi e anche Venere batte moneta.

Gemelli

Cari Gemelli, succede anche questo di maggio, la fortuna arriva dalla vostra parte, trova un modo per arrivare da voi. La Luna oggi sollecita e accende il vostro fuoco, Venere è alta nel vostro cielo, come un anticipo dei fuochi di San Giovanni parte questa grande festa d’amore, stati attenti a dove camminate.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di oggi neanche l’attuale società globalizzata potrà cambiare la tradizioni millenaria. Maggio prima di tutto è il mese dell’amore, dai tempi dei Maja dea della terra in fiore è il mese più bello dell’anno che appartiene a Venere, stella dell’amore romantico, Cancro è il discepolo più devoto. Potete contare anche su Marte conquistatore, domani con voi anche Mercurio.

Leone

Cari Leone, luna di maggio è la più bella finora, soprattutto se in aspetto con Venere, anche Marte è romantico, Urano più trasgressivo per chi vuole aggiungere un po’ di piccante alla vita privata. Mercoledì è il giorno di Mercurio, ancora in diretta dai Gemelli, che fa indossare all’uomo del segno la divisa.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, domani è un altro giorno, Mercurio entra in Cancro in ottima posizione per organizzare tutti gli incontri dell’estate. La grande novità è che avrete tra un mese Marte in postazione da urlo, Saturno si riunisce a Giove e Plutone in Capricorno.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo Branko le persone che hanno bisogno di equilibrio nella vita, anche quelle più leggere e divertenti non possono gradire i cambiamenti continui di questa Luna. Voi siete quelli di Venere, vorreste essere sempre belli e spumeggianti, in amore e nel lavoro. Oggi sarete accontentati. La Luna è una regina in Leone, Mercurio ancora amico e Venere speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, certe notizie e decisioni danno l’idea di essere prove tecniche di dittatura. State andando incontro a una fase di soddisfazioni, lo dice la Luna, che incide sull’ambiente, bisogna solo attendere la giusta combinazione di Mercurio-Marte da domani.

Sagittario

Cari Sagittario, Saturno è positivo per i vostri affari, crea iniziative che non sono riuscite prima a causa di forze cosmiche o forse perché le vostre richieste erano esagerate. La Luna di oggi in Leone non rinuncia a niente, sarà lì anche domani quando Mercurio diventa positivo, per voi quindi questo significa avere tutte le carte in regola per portare a casa questa vittoria.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko per quanto riguarda la Luna, le vostre emozioni saranno più intense quest’oggi, riuscirete nelle vostre imprese e il finale di maggio sarà clamoroso. Le influenze di eccezionale forza iniziano già da oggi con la Luna in Leone contro Urano. Arrivano novità importanti in campo pratico.

Acquario

Cari Acquario, secondo Branko arriva un positivo cambiamento per voi, la pressione forte di Luna su Urano consiglia di non affrettare troppo l’andamento delle cose. Il primo segnale del cambiamento arriva il 30, alla fine le stelle sistemano ogni cosa, dovete soltanto conservare la vostra capacità di ascoltare le persone.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, la situazione professionale già da oggi sarà positiva grazie alla potente Luna in Leone, un transito che aumenta la sicurezza in voi stessi e crea concrete possibilità di avanzamento. Dovreste lavorare e perfezionare di più le collaborazioni.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Mercoledì 27 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 27 maggio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Mercoledì 27 maggio 2020