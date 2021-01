Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 27 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, avete un quadro astrale davvero favorevole, per cui approfittatene. Bene in particolare l’aspetto di Giove e Saturno che vi rendono curiosi e intraprendenti. Avete voglia di far bene. Portate avanti con entusiasmo i vostri progetti e i vostri sogni, potete realizzarli, avete tutte le carte in regola. Dovete impegnarvi.

Toro

Amici del Toro, le novità vi fanno paura e amate lo status quo, eppure non dovete avere paura di cambiare, non c’è nulla di male. Anzi spesso le novità aiutano a crescere e a migliorare. Se avete bisogno di un consiglio, affidatevi alle sagge parole degli amici o dei familiari più stretti. Così la vostra mente sarà libera da cattivi pensieri.

Gemelli

Amici dei Gemelli, finalmente dopo tanti sacrifici secondo l’oroscopo di Branko è arrivato il momento di realizzarvi. Potete raccogliere i frutti del vostro impegno, soprattutto in ambito lavorativo. La stima di colleghi e superiori aumenterà la vostra fiducia, anche se non mancheranno le invidie. Attenti a chi proverà a mettervi il bastone fra le ruote. Bene l’amore.

Cancro



Amici del Cancro, avete tanta energia e voglia di fare, oltre ad un incrollabile ottimismo. Un fascino che abbaglierà tutti, per cui sarà difficile resistervi. Approfittatene anche in amore. Se siete single e c’è una persona che vi piace, questa potrebbe facilmente diventare una vostra preda. Se avete un partner, sorprendetelo. Sul lavoro le vostre idee si riveleranno geniali.

Leone

Cari Leone, le stelle sono dalla vostra parte, soprattutto sul lavoro. Attenzione comunque alle invidie di alcuni colleghi: qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote. I tanti impegni e le responsabilità cominciano a farsi sentire, e vorreste maggiore collaborazione da parte di chi vi circonda. Da buoni leoni, dimostrate il vostro valore e non abbassate mai la testa, o meglio la criniera.

Vergine

Amici della Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vivete un periodo fortunato e molto produttivo, per cui le stelle sono dalla vostra parte. Sfruttate e cogliete al volo le occasioni che vi si presenteranno davanti. Se dovete confidarvi, fatelo con persone di cui potete fidarvi davvero. Rischiate altrimenti di dire cose molto private a chi è poco sincero.

Bilancia

Amici della Bilancia, avete puntato davvero in alto, e ora che siete in ballo, dovete ballare. Date il massimo, perché altrimenti rischiate di cadere e farvi male. I guastafeste non mancano, così come chi spera che voi non ce la facciate. Dimostrate a tutti che si sbagliano. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui, anche se la concorrenza non manca, potreste farcela. Passione in amore.

Scorpione

Cari Scorpione, con la guida di Plutone potrete realizzare i vostri sogni e obiettivi e andare lontano. Basta avere un po’ di fiducia nelle proprie capacità. Per molti di voi questo è un periodo difficile, per cui l’umore è nero e l’ottimismo sotto le scarpe. Dovete rialzarvi. Anche in amore i problemi non mancano. Vorreste fuggire via da tutto e da tutti. Resistete, la luce in fondo al tunnel è vicina.

Sagittario

Amici del Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko la buona posizione di Giove e Saturno vi rendono concreti e ambiziosi. Finalmente potrete realizzare tutti i vostri progetti. Date il massimo e non abbiate paura delle sfide o dei cambiamenti. Se non siete soddisfatti del vostro lavoro, siete ancora in tempo per cambiarlo. Potreste realizzare un’impresa a livello familiare.

Capricorno

Cari Capricorno, su molti aspetti avete raggiunto un equilibrio che vi fa star bene e ritrovare il sorriso. Purtroppo però qualcosa deve sempre andare storta. In questo caso di tratta di un ex che potrebbe all’improvviso bussare alla vostra porta, creando instabilità nel vostro cuore. Non c’è motivo di agitarsi, qualunque sia la ragione per cui è tornato a farsi vivo.

Acquario

Amici dell’Acquario, periodo davvero splendido per il vostro segno. Siete i più desiderati da tutti, soprattutto sul lavoro. Che volete di più? Le stelle vi assistono e potreste presto ottenere un nuovo e prestigioso incarico. Dimostrate a tutti così di essere in grado di svolgere attività impegnative e di responsabilità. Certo, le invidie non mancheranno. Mettetevi alla prova senza timore.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, dovete innanzitutto amare voi stessi se volete sperare che qualcuno possa innamorarsi di voi. Fate troppa confusione anche nelle piccole cose e avete spesso la testa fra le nuvole. Ritrovate un po’ di ordine e concretezza. Altrimenti anche se doveste incontrare l’anima gemella non riuscireste a riconoscerla. Avete bisogno di un po’ di relax.

