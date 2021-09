Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 settembre 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 22 settembre 2021:

Ariete

Cari Ariete, giornata delicata quella che apre all’autunno. Attenzione a qualche acciacco di salute. Mangiate sano e dormite il giusto, oltre a fare un po’ di movimento. Non trascurate anche un po’ di relax, magari in compagnia del partner, dopo una giornata di lavoro.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non dovete esagerare perché rischiate di stancarvi e di affaticarvi inutilmente. Prendetevi un po’ di tempo per voi stessi e per il meritato relax, in modo da ricaricare le pile. Chi vi vuole bene e i vostri colleghi capiranno.

Gemelli

Cari Gemelli, l’arrivo dell’autunno porta a un miglioramento di tante situazioni: in famiglia i rapporti sono più equilibrati e armoniosi, dopo un po’ di maretta. Avete risolto qualche problemino di salute e anche l’amore va a gonfie vele: le coppie storiche possono pensare di fare un passo in avanti importanti come le nozze.

Cancro



Cari Cancro, situazione astrologica poco favorevole, per cui questo equinozio d’autunno non si apre sotto i migliori auspici. Possono esserci diversi problemi e imprevisti a cui far fronte. Per fortuna si tratta di situazioni passeggere, pian piano tutto si aggiusta e otterrete i vostri obiettivi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 settembre 2021), dovete avete molta prudenza sul lavoro: alcuni colleghi e collaboratori faranno di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Il vostro successo infatti provoca una certa invidia. L’equinozio d’autunno vi rende passionali e calienti.

Vergine

Cari Vergine, con la protezione di Venere l’amore andrà a gonfie vele e sarete passionali come non mai. Le storie nate da poco potranno spiccare il volo e saranno particolarmente piccanti. Ottimi risultati in arrivo anche sul lavoro e per quanto riguarda gli affari.

Bilancia

Cari Bilancia, l’autunno è la vostra stagione e si vede. Sarete assoluti protagonisti di questo periodo, potrete togliervi grandi soddisfazioni e vivere tante piacevoli sorprese. I single possono trovare presto l’anima gemella, mentre le coppie stabili viaggiano tranquille e in serenità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro dovete dare il massimo e raggiungere i vostri obiettivi. Insomma, tante energie da spendere nel giusto modo. I tanti impegni rischiano di incasinarvi. Forse avete bisogno di prendervi una pausa e stare da soli per riflettere un po’ sul da farsi.

Sagittario

Cari Sagittario, dovreste avere uno stile di vita più sano ed equilibrato se non volete trovarvi in difficoltà e pentirvi di ciò che fate e siete. In questo periodo l’insonnia la farà da padrona, perché avete tanti impegni che vi frullano per la testa. Venere favorisce la passione, soprattutto per le coppie di lunga data.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, litigi e tensioni nelle coppie, soprattutto per chi affronta una convivenza, ma non ci saranno gravi conseguenze e ritroverete l’amore di sempre. Un bel viaggio potrebbe riaccendere la passione che ultimamente è un po’ sfocata, mentre i single possono approfittarne per fare nuove conoscenze.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 22 settembre 2021), con Venere in ottimo aspetto ritrovate la voglia di amare e tanta passione, che ultimamente si era un po’ assopita. Evitate di tenere il piede in due scarpe, il partner potrebbe scoprirvi. Favoriti gli affari, per cui mettetevi a lavoro.

Pesci

Cari Pesci, nella giornata di oggi riuscirete a togliervi grandi soddisfazioni. Le stelle non sono negative, ma state comunque con gli occhi aperti. Recuperate tutte le energie e datevi la giusta carica, vedrete che presto le cose andranno a vostro favore, basta avere un po’ di pazienza.

