OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 ottobre 2020:

Ariete

È stato difficile per te esprimerti per settimane perché Marte, il tuo pianeta dominante , è retrogrado. Questo rende le tue idee ripetitive e non vedi la via d’uscita da alcuni inconvenienti. Ma la Luna oggi passa al segno del Sagittario e genera uno stimolo, attraverso nuovi pensieri e piccole opportunità, per tirarti fuori da quel circolo vizioso di idee. Pertanto, puoi avere una visione chiara e positiva delle cose.

Toro

Marte continua nel suo percorso retrogrado e ti ha reso più introverso senza permetterti di dire tutto ciò che sentivi o pensavi. Ma poiché oggi la Luna passa attraverso il segno del Sagittario e incontra questo pianeta, sentirai che è tempo di uscire dal tuo confinamento emotivo, esprimere i tuoi sentimenti e superare il tuo vuoto interiore più velocemente. È tempo di aprire il tuo cuore, così come di dire tutte le tue verità e lasciare quei segreti che ti oscurano. Se riuscirai ad aprirti, ti sentirai molto sollevato.

Gemelli

Secondo l’oroscopo di Branko oggi la Luna è già in Sagittario. Con questa posizione nel segno opposto alla tua, è rivolto verso il tuo Sole, che rappresenta la tua ragione. Con questo movimento, può sorgere in te un conflitto tra le emozioni e razionalità, poiché hanno molta differenza. Devi decidere cosa seguire. Ma probabilmente si lasceranno trasportare dalla tua intuizione e sentirai la voce del tuo cuore che ti dice di esprimere tutto ciò che senti.

Cancro

Mentre l’energia della Luna passa attraverso il Sagittario, un segno legato a pensieri positivi, entusiasmo e mente superiore, ti invita a rinnovare le tue idee e ad apprendere nuovi argomenti per credere di più in te stesso e valorizzarti di più. Questo movimento ti invita a seguire percorsi di crescita e motivazione personale che daranno più chiarezza alla tua mente.

Leone

Oggi sarà un giorno fortunato se ti lascerai trasportare dalle tue idee e dal tuo grande cuore. Ricorda che un ambiente di amore e affetto è molto vantaggioso. E se è anche armonioso, molto meglio. In amore hai tutti gli ingredienti per una giornata equilibrata e per poter darne tanto alla persona che ami.

Vergine

Oggi c’è molta fortuna dalla tua parte, quindi scommetti in una certa parte della tua vita. Oggi hai bisogno di solide basi e stabilità. E puoi ottenerle se il tuo personaggio è più semplice e più piacevole, sia a prima vista che quando ti trattano in profondità.

Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko, oggi è un giorno per essere una persona pratica e per ignorare le fantasiose immaginazioni. È meglio che ti attenga alla tua personalità generosa e amorevole ovunque. Perché sarà il modo migliore per far funzionare tutto nella tua vita. Sarai molto felice di condividere momenti felici con altre persone vicine. Quindi divertiti. In amore: la fortuna bussa alla tua porta e ti farà un regalo molto speciale. Sul lavoro: metti enfasi e vitalità in tutto ciò che fai. Ti distinguerai.

Scorpione

Oggi devi organizzare le tue questioni economiche e finanziarie con la massima attenzione e molto pragmatismo. La tua vita futura dipende da questo. E il tuo ingegno va affrontato in modo diretto e semplice allo stesso tempo. Tutto emergerà come per magia. E puoi sviluppare un modello con spese e voci in modo che tutto sia più chiaro. In amore, la passione bussa alla tua porta. E questo sarà il segreto di cui avrai bisogno per poter trascorrere una giornata felice e armoniosa. Sul lavoro, lasciati trasportare dalla tua percezione sottile e dai consigli delle donne

Sagittario

Oggi hai tutto dalla tua parte, quindi approfitta di questo momento speciale. Sarai una persona più calma e molto affettuosa. Avrai anche grandi idee che puoi realizzare in modo semplice e molto produttivo. Goditi tutto ciò che la vita ti offre e sii molto felice. In amore vuoi di più per approfondire te stesso e la tua conoscenza. Non vuoi impantanarti nelle relazioni.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Branko, oggi devi risolvere problemi in sospeso con una persona del tuo passato che ti è stata molto vicina. Ma ora dovete sistemare certi affari in sospeso e questo vi aiuterà entrambi in modo che tutto rimanga tra voi due in un modo molto più piacevole e allo stesso tempo più armonioso. In caso contrario, quella sensazione di insoddisfazione rimarrà sempre. Amore: basati sulla tua parte più sensibile e interiore che farà emergere ciò che il tuo cuore sente veramente.

Acquario

Oggi la tua proiezione sociale sarà molto marcata. E metterai molta enfasi su di esso per distinguerti. Questo perché tutti noteranno che oggi la tua aura è molto luminosa ed enorme, dal momento che sarai in grado di attirare tutti a te. Questo è bello perché ti fa sentire bene e puoi essere più equilibrato. Sarà un giorno molto speciale. In amore, il tuo modo di essere così originale e con idee così nuove attirerà tutti intorno a te e questo ti farà sentire a tuo agio.

Pesci

Secondo l’oroscopo di Branko, oggi avrai una proiezione sociale molto marcata e il contatto con nuove persone che devi incontrare. Inoltre, le autorità superiori ti contatteranno perché dovrai risolvere una questione rimasta in sospeso. Se lo lasci, tutto sarà risolto e ti sentirai benissimo. È una giornata molto intraprendente e divertente allo stesso tempo. Amore: devi darlo in modo molto espansivo. Noterai che tutto ciò di cui il tuo partner ha bisogno è una grande dimostrazione che il tuo amore dura nel tempo. Sul Lavoro, se sei abbastanza calmo puoi fare tutto.

