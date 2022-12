Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, con questa bella Luna l’inizio dell’inverno sarà caldissimo e pieno di passione, soprattutto in amore e nei rapporti con il partner. Sul lavoro siete un po’ ansiosi e distratti, cercate di portare a termine i compiti che vi sono stati assegnati prima della sosta natalizia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarete particolarmente dolci e disponibili in questo periodo, sarà l’atmosfera natalizia? Di certo il partner, se ne avete uno, no potrà che esserne contento. Bene il lavoro e le finanze, protette da Mercurio. Qualche conflitto da risolvere in famiglia.

Gemelli

Cari Gemelli, da un po’ di tempo dovete affrontare le critiche di qualcuno a voi molto vicino. Da qui all’inizio dell’inverno mantenete un basso profilo e tanta cautela, per non peggiorare ulteriormente le cose. Prudenza anche nella salute. Sul lavoro avete accumulato tanti successi che potete permettervi qualche uscita a vuoto.

Cancro



Cari Cancro, attenzione perché ci sono diversi pianeti in opposizione, ma con la vostra determinazione e fiducia supererete ogni difficoltà. Qualche problema da risolvere in famiglia, in particolare tra fratelli, in questi giorni di Natale. Se all’interno della coppia i litigi sono all’ordine del giorno non è un buon segno, occhio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 dicembre 2022), la Luna nel segno vi permetterà di lasciarvi alle spalle un periodo complicato. In generale sarà l’occasione per dare via a un periodo florido dal punto di vista lavorativo e finanziario. In amore c’è tanta sofferenza, ma anche belle opportunità da cogliere al volo.

Vergine

Cari Vergine, la Luna vi proteggerà a Natale e questa è un’ottima notizia. Sarà infatti un ottimo auspicio in vista dell’anno che verrà, nel quale potrete costruire grandi cose. Se avete un problema, affrontatelo senza ansie. Il Sole vi porterà fortuna, ma anche Venere vi proteggerà per quanto riguarda l’amore, che volete di più?

Bilancia

Cari Bilancia, inizia l’inverno e questa per voi non è una grande notizia perché non lo amate. Sul lavoro vorreste maggiore perfezione e qualità anche da parte dei vostri collaboratori, ma non è facile ottenerla. Tensioni a casa per via della Luna in aspetto conflittuale. Mantenete la pazienza.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, con questo cielo riuscite a superare i tormenti dell’ultimo periodo. Avete infatti la quadratura di Giove, Saturno e Sole. A Natale l’amore sarà assoluto protagonista, sia se siete single, sia se vivete una relazione duratura. Ma non accettate tentennamenti altrui. Bene anche le finanze.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte inaugura la vostra stagione dell’amore dandovi una carica fuori dal comune. Nuove opportunità da sfruttare al meglio, soprattutto per chi è giovane e ha voglia di mettersi in gioco. Sul lavoro potreste dovervi adattare ad importanti cambiamenti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, sarà un mese eccezionale per tutte le coppie di lunga data. Potete costruire qualcosa di speciale in compagnia del partner, come valutare una convivenza, un matrimonio o dei figli. Le stelle favoriscono nuovi inizi, che sia per lavoro o in casa.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 21 dicembre 2022), inizia una stagione che sarà ricca di successi. Giove e Saturno vi portano soldi, ne avete bisogno perché di recente avete avuto uscite di un certo peso. A volte siete nervosi e scostanti, ma chi vi vuole bene vi ama lo stesso per come siete.

Pesci

Cari Pesci, sarà un Natale piacevole e fortunato. La Luna però porta stress e stanchezza, quindi approfittatene per rilassarvi e ricaricare le pile. Avete tanti impegni da portare a termine entro Natale e poca voglia di perdere tempo. Organizzatevi bene e non fatevi prendere dall’ansia.