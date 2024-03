Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 20 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, quella di oggi – 20 marzo 2024 – sarà una giornata riflessiva, tutto appare improvvisamente più chiaro e per questo vedete situazioni che prima non riuscivate a mettere a fuoco.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarete in un periodo molto propizio per raccogliere domande professionali e gestire le relazioni che vi impegnano nel lavoro.

Gemelli

Cari Gemelli, le stelle in queste ore di marzo sono favorevoli, avete tanta energia che dimostrate con la vostra vivacità, molto presente anche la sensualità.

Cancro

Cari Cancro, la situazione non è affatto positiva in queste ore di marzo, vi sentite fiacchi, avvertite che le energie sono finite. I progetti saranno fruttuosi anche se siete in crisi.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte incoraggerà viaggi, studi e collegamenti internazionali. Se volete aprire strade, conviene investire su voi stessi.

Vergine

Cari Vergine, le cose non stanno prendendo la giusta piega. Siete delusi, immaginavate altro. Quando si spera troppo, si rischia di rimanere molto abbattuti.

Bilancia

Cari Bilancia, non dovete perdere la pazienza, né sentirvi frustrati, le cose non sempre vanno nella direzione che vogliamo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, che brutto periodo che state vivendo. Il vostro percorso di vita sta trovando molti ostacoli sulla vostra strada.

Sagittario

Cari Sagittario, vi sentite sottotono, state uscendo da un periodo delicato e complicato, le vostre energie sono a terra. Concedetevi un attimo di riposo e riflessione per ricaricare le batterie e andate avanti con maggiore fiducia.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, sarà una giornata che vorreste dimenticare, vi sentite molto incompresi e ciò è alquanto frustrante. Le persone che vi stanno attorno sono quelle che vi hanno più deluso?

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 20 marzo 2024), c’è un momento per agire e un momento per riflettere, adesso vi trovate nel secondo caso.

Pesci

Cari Pesci, non sarà una giornata facile, ci saranno diversi ostacoli da affrontare. Cosa fare? Non fermarsi, dovete sfruttare le energie che avete.