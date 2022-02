Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 16 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, oggi ci potrà essere qualche contrasto con chi la pensa diversamente da voi. D’altronde non siamo tutti uguali. Ma voi andate dritti per la vostra strada e difendete le vostre idee, d’altronde l’autostima è ai massimi livelli. Avete tanti pregi, ma pure i difetti non mancano!

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, periodo propizio per il lavoro, soprattutto per chi ha un’attività in proprio. Potete ottenere grandi risultati e conquiste speciali. Date spazio anche ai sentimenti e non trascurate il partner, anzi è il momento di ridare vitalità alla coppia.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore è il momento di fermarsi un attimo e riflettere. Se c’è una persona che vi piace, non abbiate timore a dichiararvi e dimostrare i vostri sentimenti. D’altronde cosa avete da perdere? Sul lavoro se volete spiccare il volo, mettete da parte l’orgoglio e la presunzione, rischiate altrimenti di mandare all’aria un progetto importante con la vostra testardaggine.

Cancro



Cari Cancro, in amore siete particolarmente distratti e con la testa fra le nuvole. Avete tanti impegni e responsabilità, è vero, ma non potete trascurare così il partner. Rischiate a lungo andare di sfaldare la coppia. Sul lavoro siate concentrati e organizzatevi bene se non volete commettere errori.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 febbraio 2022), prima di prendere decisioni importanti, fermatevi un attimo a riflettere. L’impulsività in certi casi non è mai positiva. Sul lavoro portate avanti nuovi progetti e vedrete che arriveranno maggiori guadagni.

Vergine

Cari Vergine, se volete uscire dal guscio e spiccare il volo dovete farvi notare di più e non nascondervi. La fortuna aiuta gli audaci. Curate di più le relazioni sociali e i contatti, fondamentali per il vostro lavoro. Siate determinati e pronti ad affrontare una nuova impegnativa sfida. Otterrete così ottimi risultati.

Bilancia

Cari Bilancia, novità interessanti sul lavoro, potete portare avanti i vostri progetti e raggiungere obiettivi importanti. In amore grandi opportunità per chi è single o ha avviato da poco una relazione. Una persona entrata da poco nella vostra vita potrà rivelarsi molto speciale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro ci saranno parecchie difficoltà a livello finanziario. Ultimamente avete speso troppo e ora il portafogli piange. Cercate di risolvere le situazioni più complesse senza farvi assalire dall’ansia. Dovete rimanere lucidi e freddi.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore potrebbero esserci contrasti con il partner e questo vi renderà sottotono e tristi. Cercate di mantenere la calma, altrimenti rischiate di dire qualche parola di troppo di cui finirete per pentirvene. Distraetevi da questo momento no nella coppia dedicandovi anima e corpo al lavoro o ad altre passioni.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete stanchi della solita routine e avete bisogno di dare una svolta alla vostra vita. Non siete soddisfatti di ciò che avete. Cercate allora di fare chiarezza nella vostra vita e capire cosa volete davvero per il futuro. Il tutto mantenendo i piedi per terra, altrimenti volando troppo in alto rischiate di cadere e farvi male. Ciò non significa che dovete rinunciare ai vostri sogni.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (mercoledì 16 febbraio 2022), giornata piena di impegni, cercate di non farvi travolgere. Il consiglio è quello di sapervi dare delle priorità, in modo da calibrare tutto il da farsi. Ultimamente vi siete divertiti e avete staccato la spina, ora è il momento di rimboccarsi le maniche.

Pesci

Cari Pesci, giornata un po’ sottotono. Guardate con positività il futuro e cercate di realizzare i vostri obiettivi, con concretezza e razionalità. Forse vedendo le cose da un’altra angolazione riuscirete a trovare una soluzione ai problemi che vi attanagliano. Se necessario chiedete un consulto alle persone fidate. Così riuscirete a spiccare il volo.